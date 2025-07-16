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國1北上下營路段9人座廂型車碰撞後側翻 7人送醫…90歲阿嬤輕傷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

國道1號北上299公里處台南下營路段今清晨4點多發生一起車禍事故，一輛轎車與9人座廂型車發生碰撞，造成7人受傷，所幸均意識清楚，由救護車分別送醫，詳細車禍事故由國道警方調查釐清。

消防局接獲通報，派遣下營、麻豆、官田等救護車、消防車前往救援，消防員抵達現場時，9人座廂型車已90度側翻在地，幸無人受困，但車內6名乘客皆輕傷送醫，其中包含年齡最長的90歲王姓女性，另外，36歲韓姓轎車駕駛也因輕傷送醫觀察。

國道警方初步調查，轎車駕駛韓男疑因精神不濟、操作失當自撞內側護欄後，遭後方王男駕駛的租賃9人座廂型車撞擊，廂型車因而側翻在外側車道，造成韓男、王男及廂型車乘客等7人擦挫傷送醫；2名駕駛均無酒駕，詳細車禍事故原因仍待進一步調查釐清。

一輛轎車與9人座廂型車今清晨4點多在國道1號台南下營路段發生車禍事故，共7人送醫幸皆意識清醒。圖／民眾提供
一輛轎車與9人座廂型車今清晨4點多在國道1號台南下營路段發生車禍事故，共7人送醫幸皆意識清醒。圖／民眾提供
一輛轎車與9人座廂型車今清晨4點多在國道1號台南下營路段發生車禍事故，共7人送醫幸皆意識清醒。圖／民眾提供
一輛轎車與9人座廂型車今清晨4點多在國道1號台南下營路段發生車禍事故，共7人送醫幸皆意識清醒。圖／民眾提供

救護車 國道

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