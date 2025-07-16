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學校屢投訴劣行… 小學頑童遭後母怒摑猛踢 檢察官1原因替她求情

香港01／ 撰文：田中貴

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
孩子縱是頑劣，也不應施以過重的體罰！台北發生後母虐兒案，當地1名小學男童持續在學校表現頑皮，包括欺負同學及頂撞老師，其後母屢次接到校方通知，因管教無效，情急之下掌摑向男童，罰他跪在門外，繼而用腳踹其後背，令到男童身上多處受傷，後母因此捱告。

檢控官認為後母管教方法超出《民法》規定的「父母懲戒權」，但考慮到仍有民眾不清楚合理體罰界線，以涉嫌「對未滿14歲兒童犯傷害」罪名起訴後母，同時請求法院以情堪憫恕為由，協助後母減刑。

男童校內表現頑劣

台媒於今年7月報道，男童父母離婚，生父之後再婚，男童和生父及後母同住，而其就讀的學校在今年4月至5月期間，透過LINE告知家長，指男童不但在校內欺負同學，而且頂撞老師，希望家長多加留意，後母如常扮起黑臉教訓男童。

繼續在校內言行不當　後母施以體罰

但到了翌日，老師再次傳送訊息，告知男童言行不當，後母大怒摑了男童，又喝令他跪在門外，繼而從後方踹了一腳。男童無法承受猛力而趴地，事後跑到外祖父家中哭訴，家人聞訊報警，男童經驗傷後證實嘴角、手肘、膝蓋、右後背部受傷，男童生母控告生父和後母涉嫌「傷害」罪名。

檢察官控告虐兒

台北地檢署經調查後認為，《民法》第1085條賦予「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，但懲戒手段必須在合理範圍內，後母管教方法比一般方式嚴重，對精神上的羞辱程度也非正常成年人所能忍受，男童事後被其他親戚撫養後，在學校的言行得到改善，可見後母當時管教方式未能達到目的，以涉嫌「對未滿14歲兒童犯傷害」罪名起訴。

請求法官減刑

但檢察官同時認為，後母雖然未有認領男童，但同一屋簷下負責男童教養工作，傳統社會認為管教孩子是家事，令到民眾對孩子管教手段過於嚴厲而不自知，檢察官請求法官依《民法》第59條情堪憫恕，對後母減輕刑罰。至於生父被控部份，檢察官認為證據不足，所以不作起訴。

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文章授權轉載自《香港01》

父母 民法 檢察官

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