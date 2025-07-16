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台中妙齡女遭前男友持利器割頸 犯後落跑警查緝中
台中市一名18歲女子在15日晚間疑因感情糾紛，遭前男友持刀劃傷，頸部、手指掛彩，幸送醫後無大礙，警方將調閱監視器，查緝男子到案，釐清案情，全案將依傷害等罪嫌方向偵辦。
第二警分局在15日晚間10時26分接獲通報，指稱北區天祥街巷內有一女子遭人持刀劃傷，警方立即派員前往現場處置。
經初步了解，受傷的18歲林姓女子疑似因感情糾紛，不慎遭前男友持利器劃傷，致使頸部與右手指遭到劃傷，經送往醫院治療後，傷口經醫師縫合處理，無生命危險，目前由其母親陪同照護中。
全案員警已同步調閱周邊監視器，並訪查鄰近住戶釐清案發經過，已鎖定犯嫌身分積極追查到案中，後續將依法嚴辦，絕不寬貸。
第二警分局長鍾承志表示，情感糾紛切勿以暴制暴，尊重與溝通才是解決之道，呼籲民眾，如遇人身安全威脅，請即刻撥打110報案，守護自己，也守護彼此。
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