聽新聞
0:00 / 0:00

台中妙齡女遭前男友持利器割頸 犯後落跑警查緝中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名18歲女子在15日晚間疑因感情糾紛，遭前男友持刀劃傷，頸部、手指掛彩，幸送醫後無大礙，警方將調閱監視器，查緝男子到案，釐清案情，全案將依傷害等罪嫌方向偵辦。

第二警分局在15日晚間10時26分接獲通報，指稱北區天祥街巷內有一女子遭人持刀劃傷，警方立即派員前往現場處置。

經初步了解，受傷的18歲林姓女子疑似因感情糾紛，不慎遭前男友持利器劃傷，致使頸部與右手指遭到劃傷，經送往醫院治療後，傷口經醫師縫合處理，無生命危險，目前由其母親陪同照護中。

全案員警已同步調閱周邊監視器，並訪查鄰近住戶釐清案發經過，已鎖定犯嫌身分積極追查到案中，後續將依法嚴辦，絕不寬貸。

第二警分局長鍾承志表示，情感糾紛切勿以暴制暴，尊重與溝通才是解決之道，呼籲民眾，如遇人身安全威脅，請即刻撥打110報案，守護自己，也守護彼此。

台中市18歲女子15日晚間遭前男友持利器割傷，警方緝凶中。示意圖／ingimage
台中市18歲女子15日晚間遭前男友持利器割傷，警方緝凶中。示意圖／ingimage

醫師 監視器 男友

延伸閱讀

老人虐待案件數連5年上升 法醫：頸部傷勢不介入「下次只剩屍體」

影／台中少婦開BMW載女兒 凌晨市區突起火...車頭燒毀人平安

影／韓國妙齡女赤腳在醫院急診區走動不理人 警找韓代表查真相

牠叫「Lucky」很幸運...台中走失連遇好心人 重回女飼主懷抱

相關新聞

台中妙齡女遭前男友持利器割頸 犯後落跑警查緝中

台中市一名18歲女子在15日晚間疑因感情糾紛，遭前男友持刀劃傷，頸部、手指掛彩，幸送醫後無大礙，警方將調閱監視器，查緝男...

遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

台電公司台電嘉義區管理處線路課36歲李姓員工今天下午搶修復電，乘坐高空作業工程車在空中維修線路時，驚傳發生感電事故，受高...

台電員工搶修線路觸電 送醫搶救中

丹娜絲颱風造成雲嘉南地區81萬多戶曾停電，台電人員挺進災區日夜搶修，台電嘉義區處線路課李姓員工昨於嘉義縣義竹鄉高空作業車...

搶修停電災情出意外！台電員工遭高壓線路電擊 命危搶救中

丹娜絲颱風造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，但在今天下午4時56分傳出來，36歲李姓男員工高空作業時遭...

深夜遭潑滾燙熱水！蘭嶼男與死神拔河 警方掌握可疑對象

台東蘭嶼鄉董姓男子日前深夜遭人用滾燙熱水潑灑，緊急後送至台中搶救，目前仍在加護病房與死神拔河。台東警方表示，已掌握可疑對...

北市警執勤被撞昏迷 至少動四次刀「指數有好轉」...媽媽天天探望

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，蔡員戴的安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。