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台電員工搶修線路觸電 送醫搶救中

聯合報／ 記者黃于凡魯永明萬于甄／連線報導

丹娜絲颱風造成雲嘉南地區81萬多戶曾停電，台電人員挺進災區日夜搶修，台電嘉義區處線路課李姓員工昨於嘉義縣義竹鄉高空作業車維修線路時，疑遭高壓電擊，當場失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救中，家人心急貼文「請大家為他祈禱」。

36歲李姓男子被送往柳營奇美醫院急救，李姓男子父親趕至醫院，看到兒子插管心碎落淚；據了解，李姓男子已婚有兩個孩子，工作勤奮、人緣很好，在台電工作10多年，技術成熟，在工班裡被稱作「師父頭」，會帶領新進員工，發生意外，同事感到非常震驚也很不捨，希望平安。

柳營奇美醫院救護醫學部主治醫師劉浩熏說，病患疑因遭受電擊，到院時已無呼吸心跳，上半身約20％深度燒燙傷，在急診團隊全力搶救下，心臟功能部分恢復，並裝上葉克膜救治，目前在加護病房密切觀察。

李姓員工的父親趕至醫院陪伴兒子，並在臉書上發文，兒子正在加護病房急救中，裝葉克膜，只靠維生系統維持生命，請大家幫忙為兒子祈禱、集氣，保佑順利康復。嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲都於臉書發文，祈禱李男度過這難關。

此次風災全國倒斷電桿近2500支，幾乎集中台南、嘉義，台電近日調度全國各區處9成搶修人力投入復電，不少員工多天沒回家，民眾也直擊搶修人員爬在高空作業或泡在排水溝中，直到昨晚10時，嘉縣僅剩963戶未復電、南市495戶。

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