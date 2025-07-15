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遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

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遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

聯合報／ 記者萬于甄黃于凡魯永明／嘉義即時報導

台電公司台電嘉義區管理處線路課36歲李姓員工今天下午搶修復電，乘坐高空作業工程車在空中維修線路時，驚傳發生感電事故，受高壓電傷全身約有20%燒傷，集中在上半身，目前依靠葉克膜維生，他的父親聞訊趕到醫院，請求大家幫忙集氣。

李姓男子父親趕至醫院，看到兒子插管心碎落淚，李姓男子已經有家庭，老婆及2個孩子，工作勤奮、人緣很好，在台電工作10多年，技術成熟早已出師，在工班裡被稱作「師父頭」，會帶領新進員工，今天發生意外，大家感到非常震驚，也很不捨希望平安。

據了解，李姓男子傷勢嚴重，原本要送至高雄國軍左營總醫院急救，但後來緊急轉送台南柳營奇美醫院。李姓男子全身約有20%面積燒傷，主要集中在上半身，送醫時已無呼吸心跳，經緊急搶救後恢復生命徵象，目前架設葉克膜維生，仍在加護病房觀察。

丹娜絲颱風造成嘉義慘重災情，台電人員冒險搶修電力9天，許多電線桿倒在魚塭中，需要橫渡魚塭拆除殘留的電線，再小心翼翼吊起斷桿，部分電桿甚至懸空於水面，工作人員難以立足，必須設法架設臨時支撐物，或仰賴吊臂車高空作業，難度非常高。

立委蔡易餘第一時間趕到醫院，蔡易餘說，他已打電話給衛福部長邱泰源調動醫院資源搶救，請大家一起幫忙集氣。台南市長黃偉哲也在臉書表示，經過緊急搶救，目前在加護病房觀察，已先請區長前去了解，會全力協助，祈禱台電同仁度過難關。

台電公司36歲李姓員工今天遭高壓電傷，全身20%燒傷集中在上半身，命危送醫目前仍在觀察。圖／民眾提供
台電公司36歲李姓員工今天遭高壓電傷，全身20%燒傷集中在上半身，命危送醫目前仍在觀察。圖／民眾提供

葉克膜 台電

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