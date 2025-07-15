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遭高壓電傷命危！台電員工裝葉克膜搶救中 家屬趕赴醫院盼集氣

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搶修停電災情出意外！台電員工遭高壓線路電擊 命危搶救中

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

丹娜絲颱風造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，但在今天下午4時56分傳出來，36歲李姓男員工高空作業時遭高壓線路電擊，身受重傷當場失去呼吸心跳，緊急送台南市柳營奇美醫院搶救，目前依靠葉克膜維生，情況不樂觀相當危急。

據了解，36歲李姓男員工是台電嘉義區處線路課員工，今天在義竹地區維修電力時，搭乘高空作業車進行線路維修時，發生感電事故，當場無呼吸心跳，目前用葉克膜維持生命徵象中。台電嘉義區處證實有這起工安意外，但在升空車作業時的發生過程，仍待調查釐清。

李姓員工的父親是地方法院退休書記官，目前已趕到醫院陪伴兒子，並在臉書上發文，兒子現在正在加護病房急救中，裝葉克膜，只靠維生系統維持生命，請大家幫忙為他的兒子祈禱、集氣，保佑順利康復，許多天主教友都一起集氣祈禱，希望讓他度過難關。

台電36歲員工今搭乘高空作業車維修高壓電線時，發生感電事故命危送醫搶救。圖為台電員工搶修電力設備的情形。圖／台電公司提供
台電36歲員工今搭乘高空作業車維修高壓電線時，發生感電事故命危送醫搶救。圖為台電員工搶修電力設備的情形。圖／台電公司提供
台電36歲員工今搭乘高空作業車維修高壓電線時，發生感電事故命危送醫搶救。記者魯永明／翻攝
台電36歲員工今搭乘高空作業車維修高壓電線時，發生感電事故命危送醫搶救。記者魯永明／翻攝

葉克膜 嘉義 台電

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