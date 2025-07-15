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深夜遭潑滾燙熱水！蘭嶼男與死神拔河 警方掌握可疑對象

中央社／ 台東縣15日電

台東蘭嶼鄉董姓男子日前深夜遭人用滾燙熱水潑灑，緊急後送至台中搶救，目前仍在加護病房與死神拔河。示意圖／AI生成
台東蘭嶼鄉董姓男子日前深夜遭人用滾燙熱水潑灑，緊急後送至台中搶救，目前仍在加護病房與死神拔河。示意圖／AI生成

台東蘭嶼鄉董姓男子日前深夜遭人用滾燙熱水潑灑，緊急後送至台中搶救，目前仍在加護病房與死神拔河。台東警方表示，已掌握可疑對象。

蘭嶼民眾今天在臉書蘭嶼大小事社團貼文表示，她的家人被無情且以最殘酷的方式對待，蘭嶼竟有如此卑劣且狠心、致人於死的手段，用「滾燙的熱水」直潑她的家人，她的家人住進了加護病房，迄今仍與死神拔河中。

貼文說，蘭嶼傳統的人親、土親，彼此間的溫情，不應被如此狠毒的手段給踐踏。她和家人站出來，希望挽回那一份蘭嶼的溫情，6月29日當晚遇見發生憾事的朋友，請站出來，共同給予「那位卑劣且狠毒行為的人士」重重一擊，如有瞭解、遇見及知悉這事件有關任何訊息，勞請協助提供，讓真相浮現，再次讓蘭嶼滿溫情。

台東縣警察局台東分局偵查隊長林義博今天接受中央社記者訪問表示，台東警察分局蘭嶼分駐所於1日接獲民眾報案，稱其親屬於6月29日晚間遭不明人士潑灑熱水，導致背部燒燙傷，傷者董姓男子經當地衛生所處置後，後送轉至台中治療。

他表示，警方受理報案後立即展開調查，調閱周邊監視器畫面，並初步掌握可疑特定對象，將持續積極調查釐清案情，呼籲民眾與人糾紛應保持冷靜，循法律程序處理，避免觸法。

蘭嶼 家人 台東

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