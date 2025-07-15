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北市民權大橋波浪路釀2騎士慘摔 北市府：可申請國賠

中央社／ 台北15日電

北市民權大橋路面不平，造成53歲洪男及33歲葉女2名騎士自摔，且洪男義肢還摔飛，所幸2人僅擦挫傷；台北市新工處今天說，已要求廠商妥善養護，騎士可申請國賠。

台北市警察局內湖分局昨天下午5時44分獲報，指轄內民權大橋松山往內湖方向發生車禍事件，立即派員前往處理。

經查了解，機車騎士53歲洪男及33歲葉女於案發時，陸續行經民權大橋往內湖方向第二車道行駛，疑因路面未平整成波浪狀，造成2人分別自摔，其中洪男義肢還因此摔飛。

所幸2人僅擦挫傷，警消獲報後協助送醫治療，無生命危險。初步瞭解，2人都排除酒駕，目前也尚未提出國賠要求。

員警到場後，已立即即通報道路維護單位、台北市新工處盡速修復路面，以維護行車安全，道路平整工程已完工。

台北市工務局新建工程處表示，民權大橋引道段既有車道路面狀況長期不佳，近期正辦理改善作業，施工廠商在昨天白天開挖，釐清路基情形後回填並恢復通車，研判應是養護時間不足，導致部分路面通車後被車輛擠壓變形，才會有騎士行經打滑狀況發生。

新工處表示，已緊急要求廠商昨天夜間封閉車道、再次開挖並回填，確認妥善養護後開放通行，施工團隊將主動聯繫騎士洽談賠償事宜，騎士也可申請國賠。

車道 北市

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