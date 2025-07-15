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北市警執勤被撞昏迷 至少動四次刀「指數有好轉」...媽媽天天探望

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山分局中山一派出所32歲警員蔡汶融，12日凌晨亮警示燈鳴笛出勤，在路口左轉時遭對向的多元計程車撞上，蔡員戴的安全帽不堪撞擊噴飛，頭部落地受重創，當場昏迷、昏迷指數3。事發至今第4天，台大醫院積極救治，至少動了4次手術，醫生評估昏迷指數有好轉、上升到6；蔡媽媽天天探望兒子，把握加護病房僅有的一小時探病時間。

蔡汶融出生自彰化縣竹塘鄉、出身清寒家庭的他，是彰化家扶中心扶助長大的自立青年，由於蔡父在他國中時因病去世，蔡媽媽有糖尿病和地中海貧血，身為家中三兄弟的老大，不捨媽媽獨立扶養兄弟3人很辛苦，大學選擇讀國立台北護理健康大學護理系，想照顧身體不好的媽媽。

蔡汶融護理系順利畢業，但始終無法忘記國中叛逆時期，一名熱心年輕員警，近乎每天都會帶物資年來關心、訪視，更督促學業要認真，讓他順利年年領取家扶獎學金，在母親支持下，決定不當護士改當警察，期許自己能像當初那位員警一樣，成為關懷弱勢的人民保母。

意外發生後，蔡汶融的母親以及二弟、三弟皆北上關心，目前蔡母與二弟仍留在台北照料，北市警方也積極協助處理相關事宜，包括安排住宿等費用補助，希望讓家屬無後顧之憂，專心陪伴親人。

令人揪心的是，蔡汶融意外當天，其實已在一個月前就事先請假，要去看他很喜愛樂團五月天在大巨蛋的演唱會，事後他派出所友人發文透露此事，並呼籲外界集氣。網路力量大，五月天果然看到貼文，留下錄音檔喊話「汶融你好，我們是五月天。謝謝你一直以來的支持，謝謝你的熱心、你的勇敢、你的溫暖，希望你趕快好起來，讓我們再次相遇」，氣氛讓人動容。

中山分局中山一派出所蔡汶融12日凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝
中山分局中山一派出所蔡汶融12日凌晨騎警用機車，在路口遭多元計程車撞上，頭部遭重創送醫，在加護病房觀察中。記者翁至成／翻攝

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