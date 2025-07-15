大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

南投埔里街區13日晚間出現鋼管車隊遊行，除了有勁歌熱舞的鋼管女郎，還有一名男子全身被保鮮膜包住猶如「木乃伊」，上頭寫著生日快樂，綁在鋼管上動彈不得，畫面被傳上網路引發熱議。但該行為已經觸法，警方今展開調查將開罰。

據了解，埔里中華路13日晚上有遊行車隊經過路口，除一般休旅車外，還有3輛設置鋼管的吉普車，前後兩輛有鋼管女郎勁歌熱舞，中間那輛則赫見一名男子被保鮮膜包成木乃伊綁在鋼管上，疑是民眾要讓壽星永生難忘，搞怪遊街慶生。

而壽星被綁成「保鮮膜木乃伊」遊街慶生惡搞畫面，被路過民眾拍下並傳上網路，果然引發熱議；有網友直呼是大型社死現場，有人則羨慕有這樣的朋友，也有人認為車隊行駛雖不快，但人要是被甩落，不只自己出事，還恐害到其他用路人。

對此，埔里警分局表示，該行為已經觸法，目前就開案展開蒐證調查，將釐清遊行主辦單位，後續依「道路交通管理處罰條例」於車廂以外載客，可開罰3000元至1萬8000元；遊行遶街未申請路權，各行為車輛可開罰1200元至2400元。

若查到該遊行遶街有妨礙到公眾通行，後續將以違反「社會秩序維護法」第74條通知到案，且最高可處以6000元罰鍰。同時呼籲民眾慶生應以安全為第一要件，並遵守法規，以免觸法挨罰傷荷包，保護自己也保護其他用路人。