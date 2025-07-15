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影／7個大隊輪流每天動員65義消救災？台南消防局與義消總隊齊澄清

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

丹娜絲颱風重創台南，台南市消防局動員義勇消防人員深入災區協助受災戶重建家園，然而卻接連有基層人員投訴颱風天要消防去撿文旦，消防局是在消費專業，還是消磨士氣，以及竟用情勒方式要求每天動員65名義消救災，消防局今天開記者會澄清是不實傳言。

消防員工作權益促進會昨天透過「搶救消防員」臉書發表聲明指出，台南市消防局在颱風過後，要求警消與義消人員協助清除倒塌路樹，甚至支援麻豆地區柚農撿拾落果等農損作業，是踐踏專業、濫用消防人力，讓基層士氣在體制荒謬中被消耗殆盡。

消防局內部人員也投訴臉書「靠北消防3.0」指出，就因市長要求，消防局用情緒勒索的方式，從7大隊開始，再來6、5、4、3、2、1各大隊大家每一天輪一次，都要動員65名義消，義消平日要上班養家糊口，想請假就能請假嗎，這樣是不對的吧？

消防局副局長李政昌今天下午3時指出，針對近日網路流傳「每日動員65人協助重建家園」，所有支援行動全屬自願性質，皆透過自由報名參與，人力亦包括多位休假期間主動加入的警消，外界所稱「強制動員」並非事實。

李政昌表示，消防局一向秉持尊重意願、不強迫原則，協助執行相關災後復原任務；至於「勤務內容」，由民政局及各區公所依每日災區實際需求分派任務，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。

李政昌說，因應丹娜絲風災造成台南市多區嚴重災情，消防局於災時應變結束，便立即配合市府全力投入災後復原工作，積極號召警消與義消夥伴共同協助，目標是盡速讓市民恢復正常生活；但絕不會強制要求義消或警消人員，而是在可以、方便的情況下自願參加。

台南市義消總隊副總隊長李堯也指出，許多義消同仁聽到災情，對講機拿著，那邊有狀況就已經前往救災，本來就是出於自願來協助，義不容辭前往災區；包括大隊長、分隊長、中隊長、小隊長都會馬上召集有意願的人員前往，根本不需要所謂市府或消防局動員。

市長黃偉哲感謝「台南有難、八方馳援」，至今已有多個義消大隊積極響應號召，陸續投入災區協助工作，配合市府整合各方資源，在確保人員安全前提下，在最短時間內完成各項災後復原任務，協助受災民眾早日重建家園。

消防局也特別感謝屏東、高雄、雲林、台中等其他縣市團隊人員趕到台南支援，展現跨區合作精神，為災區注入強大助力。

消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局副局長李政昌（右）與台南市義消總隊副總隊長李堯共同舉行記者會澄清「每日動員65人協助重建家園」傳言。記者袁志豪／攝影
台南市消防局副局長李政昌（右）與台南市義消總隊副總隊長李堯共同舉行記者會澄清「每日動員65人協助重建家園」傳言。記者袁志豪／攝影
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝
消防局副局長李政昌指出，消防局重點任務為「協助受災戶清理」、「恢復生活環境」、「屋頂防水帆布舖設」等必要工作。記者袁志豪／翻攝

黃偉哲 災後 消防員 台南 人力 丹娜絲颱風

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