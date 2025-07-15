外套藏錢被盯上⋯財務剝削長者案件飆升 衛福部：占重大老虐案17%

近5年老人保護通報案件數逐年攀升，衛福部分析，109至113年全台發生54件子女、孫子女對父母、祖父母施行暴力致重傷或死亡的「重大老虐事件」，發現啃老族向長輩索取金錢不成，產生報復行為導致虐待者，為第3大原因，占比17%，且民團統計，老人財務剝削案件，近2年成長超過15倍。專家提醒，照顧者與被照顧者間，應建構健康關係，長者勇於求助，才能減少案件發生。

一名宜蘭榮民老伯，循傳統觀念，認為「錢放在身邊比較安全」，因身體衰弱，家屬將其安置在台北榮總員山分院，他穿上厚外套把錢鈔票藏在其中，不料被一對「禿鷹男女」盯上，不懷好意接近他，躲過榮民輔導員防線，騙取長輩錢財。另一位長者，因失能必須每天更換尿布，兩位輕度智障子女，卻疏忽照顧，且依賴其低收入戶補助，不願離開長輩。

晚輩取財不成，容易滋生暴行，重大老虐案件，財務剝削者占17%，在整體子女、孫子女對父母、祖父母施暴案件，財務問題導致憾事者，占比也高達15%，為第3大施暴原因。台灣老人暨長照社工專業協會理事張宏哲表示，我國文化家庭財務物界線模糊，晚輩認為「我的就是我的、你的未來也是我的」，長輩則長期承擔經濟壓力，財產遭未經授權使用，甚至逼迫交出財產。

張宏哲表示，民眾家中經常是愈弱勢者愈容易被選為照顧者，例如有精神方面疾病，或本身工作較不重要、學位較低者，因此照顧者與被照顧者間經常是彼此依賴，隨長輩失能或失智，提供晚輩經濟支援能力變低，雙方容易因憤怒情緒引爆暴力因子。呼籲雙方應秉持長者不自責、不依賴、勇於求助，子女不依附、不勒索原則，建立健康關係。