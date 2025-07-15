影／七人座「阿法」開台74突起火 燒成空殼輕熟女駕駛倉皇逃生

台中市黃姓女子在今天中午駕駛新車要價300萬至500萬元的ALPHARD七人座廂型車，行經台74線23.5K往霧峰方向時，車內後座突然冒煙，黃女下車報警求助時，七人座即起火燃燒，消防局撲滅火勢後，七人座已燒成空殼，詳細起火原因待查。

經查，黃姓女子（37歲）在今天中午12時許，駕駛ALPHARD七人座廂型車，沿台74線快速道路23.5K往霧峰方向，行經案發地點時，車內後座下方突冒濃煙，緊急停車報警。

消防局獲報後派3車10人撲滅火勢，現場無碰撞、無人傷亡，僅車輛燒毀，起火原因由消防局火調科調查中。