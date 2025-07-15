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高雄夫妻狠心誘殺討債資源回收婦 棄屍途中見未斷氣再補3刀致命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

從事資源回收的60歲石姓婦人，今年3月向張姓男子索討7萬元債務，張男卻趁機拿球棒把石婦「打死」劫財，再找來妻子竇女協助棄屍，過程中石女未斷氣，張男夫妻卻再持刀刺死石女，高雄地檢署偵結，依強盜殺人等罪起訴張姓夫妻二人。

檢警調查，石姓婦人從事資源回收工作，33歲的張男和41歲竇姓妻子則從事拆屋、清運行業，石婦撿拾資源回收物後，交由張男夫妻買賣，雙方之間有金錢往來。

2022年間，張男將一批廢五金賣給石姓婦人，石婦付了30萬元收購後，張男認為收購價太低，又向石婦取回一批廢五金自售，原本應再歸還7萬元給石女，但張男卻未還，石女多次催討都無下文。

今年3月13日，張男因缺錢找上石女，宣稱手上有銅、鐵要賣，請石女到他倉庫找他，石女到場後，正好接到1通其他業者的電話，張男還好心將機車借給石女外出收款，等石女回到倉庫後，卻趁機拿球棒打死石女。

當時張男以為石女已經斷氣，找來竇姓妻子協助棄屍，夫妻將石女裝進廢棄冷凍櫃，開車將石女載往屏東枋山鄉棄屍。

但張、竇途中發現石女尚未斷氣，張男擔心事跡敗露，便拿尖刀狠刺石女3刀，確認她死亡後，將她棄屍在屏東枋山鄉芒果園，並劫走她身上30多萬元，凶刀則在經過枋寮時丟棄至大海。

警方調閱周邊監視器後，確認石女進到張男倉庫後就未現身，懷疑張姓夫妻涉有重嫌，夫妻兩人自知法網難逃，才坦承下手殺人，高雄地檢署偵結，依強盜殺人等罪起訴張姓夫妻二人。

高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，檢方當時漏夜搜尋石女屍體，今張男夫妻被雄檢依強盜殺人罪起訴。記者石秀華／翻攝
高雄張男夫妻涉殺害前往討債的石姓婦人，檢方當時漏夜搜尋石女屍體，今張男夫妻被雄檢依強盜殺人罪起訴。記者石秀華／翻攝

棄屍 妻子

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