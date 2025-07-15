7旬翁不滿被占位涉「亮刀威脅」 台鐵：最重可罰100萬

台鐵3247次區間車昨晚約6時30分，台南站驚傳旅客因座位糾紛亮刀，鐵路警察獲報後，上車將該名乘客帶下車，所幸無造成傷亡。台鐵公司表示，將配合鐵警偵辦，若確定有亮刀事實，依法可開罰1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵南下3247次區間車昨天晚間發生旅客糾紛，據了解，一名73歲老翁疑因上廁所時座位被占，與該占位乘客發生衝突，過程中甚至有拿刀的動作，引發其他乘客恐慌，列車長獲報前來處理時，已未看見刀械，經其他乘客轉述後通報鐵路警察上車處理。

鐵警說明，昨天晚間6時35分接獲南市警局轉報，台鐵3247次列車停靠台鐵新市車站時，有旅客攜帶刀子並發生糾紛，請求警方到場處理，該列車抵達台鐵台南站後，另一造爭執當事人已不在現場。

鐵警表示，經查，攜帶刀子旅客的王姓民眾（41年次），自稱另一旅客因用包包占用多處一般座位等問題，導致雙方發生爭執，爭執的另一人為年輕人，期間王男為自我防衛因而從後背包中拿出置放於塑膠盒內的陶瓷廚師刀。王男因違反刑法305條恐嚇做，自行交付予該廚師刀以扣押在案，本分局已向台鐵公司申請調閱相關監視器釐清案情始未。

鐵警呼籲，無正當理由攜帶具有殺傷力器械的行為，恐涉及社會秩序維護法第63條第1項第1款，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，將違反刑法305條恐嚇罪，處2年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。