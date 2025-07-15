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建廟積功德？假禪師哄騙「因緣已到」婦險匯110萬遭警急攔阻

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名61歲蕭姓婦人，因篤信宗教日前在通訊軟體上加入宗教群組，群內版主自稱得道禪師，經常對蕭婦噓寒問暖，甚至哄騙她因緣已到，要蕭婦捐款110萬元，協助在宗教色彩濃厚的尼泊爾建廟以求功德，蕭婦信以為真昨日中午12時許前往銀行匯款，所幸被行員察覺異狀，通報大園警分局到場勸說及時阻詐。

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蕭婦信以為真昨日中午12時許前往銀行匯款，所幸被行員察覺異狀。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日12時許接獲轄內銀行通報，一名蕭姓婦人欲解除定存並匯款110萬元，但行員對她關懷提問後，發現蕭婦的匯款理由相當怪異，竟是要捐款在尼泊爾建廟以求功德，研判蕭婦可能遭到宗教詐騙，請警方到場關心。

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道禪師的版主哄騙蕭婦因緣已到，若要求取功德達到更高的境界，就要捐款協助在尼泊爾重建寺廟。圖：讀者提供

員警獲報前往了解，得知蕭婦在通訊軟體上加入宗教群組，自稱得道禪師的版主哄騙蕭婦因緣已到，若要求取功德達到更高的境界，就要捐款協助在尼泊爾重建寺廟，讓修行之路更加順遂。員警檢視蕭婦的對話紀錄，發現此為典型的假宗教詐騙手法，於是對蕭婦苦心勸導，但她仍執迷不悟相信禪師的「功德說」，堅持要提領現金。員警無奈之下只好與蕭婦的家人聯繫，蕭婦姊姊聽聞後不敢相信妹妹竟如此糊塗，隨即到場對蕭婦嚴厲斥責，這才讓蕭婦心軟打消領錢的念頭，家屬感謝警方的及時幫忙，才沒讓蕭婦越陷越深。

警方提醒，適度的宗教信仰可撫慰人心，千萬不要過於迷信喪失理智，凡是提及金錢相關資訊請務必謹慎，不要輕易匯款，以確保財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：建廟積功德？假禪師哄騙「因緣已到」婦險匯110萬遭警急攔阻

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