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影／不滿年輕人包包占座位 74歲翁火車上亮出裝刀塑膠盒遭逮

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

74歲王姓老翁昨天晚間6時許因不滿有乘客用包包占用許多座位，讓他沒有位置坐，在與對方發生口角爭執後，秀出自己身上帶的塑膠盒內有陶瓷廚師刀，立即遭乘客通報警方；鐵路警察局員警將王帶回，將釐清事發經過，再確認將依社維法裁罰或依恐嚇罪函送法辦。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所所長劉柏均說明，昨天晚間6時許，接獲台南市警察局110轉報，台鐵往潮州方向3247次列車停靠台鐵新市車站時，有旅客攜帶刀子並發生糾紛，請求警方到場處理，他與警員蔡承達立即在台南火車站將當事人帶下火車。

警方調查，74歲王姓老翁攜帶刀子，自稱有旅客（身分待查）因用包包占用多處一般座位，讓他沒辦法坐下，雙方發生爭執，他為自我防衛而從後背包中拿出內有陶瓷廚師刀的塑膠盒內，但他沒有把刀拿出來；對方是一名年輕人，已經下車。

警方指出，因王姓老翁在火車上公然拿出明顯可看到廚師刀的塑膠盒，涉及刑法305條恐嚇罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，已將廚師刀扣押在案，將向台鐵公司調閱監視器釐清案情經過。

警方呼籲，無正當理由攜帶具有殺傷力器械行為，也涉及社會秩序維護法第63條第1項第1款，將處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；分局為維護旅客及鐵道安全，將持續於台（高）鐵列車及站區加強護車及站區見警率等安全維護勤務。

74歲王姓老翁昨天晚間6時許因不滿有乘客用包包占用許多座位，讓他沒有位置坐，在與對方發生口角爭執後，秀出自己身上帶的塑膠盒內有陶瓷廚師刀。記者袁志豪／翻攝
74歲王姓老翁昨天晚間6時許因不滿有乘客用包包占用許多座位，讓他沒有位置坐，在與對方發生口角爭執後，秀出自己身上帶的塑膠盒內有陶瓷廚師刀。記者袁志豪／翻攝

警察 火車站

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