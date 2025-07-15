影／連買飯都很吃力...七旬婦骨瘦如柴 警民接力讓便當有台灣人情味

台中市七旬呂姓婦人獨居無子女，身體狀況不佳，骨瘦如柴，5日搭公車外出買便當時，體力不支，久久無法下車，幸好同車的許姓市民發現，發揮愛心，協助呂婦下車，更幫呂婦報警，警方除協助呂婦購買便當之外，也協助攙扶返家，警民接力讓一個便當充滿台灣人情味。

第三警分局正義所警員陳律君、許展欣、實習生李騏彰、楊勝清，5日上午10時許巡邏時獲報，南區台中路有民眾需要協助，抵達現場後，發現呂姓婦人（74歲）骨瘦如柴坐在路旁椅子上，身旁站著許姓市民撐著呂婦。

許姓市民表示，稍早與該名婦人一起搭公車，途中見她按鈴準備下車，卻疑似身體不適，緊握門把久久不放，雖然該站不是自己的目的地，仍決定陪同婦人下車，找來椅子讓她休息，聯繫警方到場協助。

呂婦面對警員詢問反應遲緩，許姓市民見狀在旁補充，呂婦獨居且無子女，當日是欲前往對面連鎖商場購買便當，也提供一支房東電話號碼，但撥打後無人接聽。

在警員耐心引導下，呂婦回想起住家地址，警員協助呂婦起身準備返家時，發現呂婦體力明顯不支，似隨時會跌倒，得知呂婦尚未購得便當後，警員先代為前往商場購買，再護送她安全返家。

第三警分局呼籲，隨著社會逐步邁入高齡化，獨居長輩的比例持續攀升，為預防意外狀況，建議家屬可協助安裝監視設備或向社會局申請緊急救援服務；也請民眾多留意住家周遭的獨居長輩，主動關懷，或許就能成功挽救一條寶貴的生命。