無視風災步道封閉 嘉義老翁誤闖迷途趴懸崖邊求救

有嘉義市後花園之稱的蘭潭後山步道，為市民晨昏運動去處，因風災造成周邊設施災損嚴重，市府公告暫時封閉，但昨天下午有名65歲老翁忽視公告走入步道後迷失山中。嘉義市消防局成立搜救隊，晚上在約50米深斜坡，發現老翁雙手緊握樹枝趴懸崖邊待救，由3名搜救隊員合力拉上安全區，並帶至後山步道，老翁意識清楚、生命徵象穩定、輕微擦傷。

丹娜絲颱風過境造成蘭潭周邊損害嚴重，蘭潭環潭道路與後山步道嘉義市政府自7月6日起全面封閉進行搶災公告，環潭公路於7月13日緊急搶通，恢復人車通行，蘭潭後山步道現在仍全面封閉。不料仍有民眾漠視公告進入。

市府消防局表示，昨天下午5時19分接獲報案，65歲男子自述步行於蘭潭後山步道走失迷路，他原定自濟福宮出發，終點站為鎮德宮，路程中由於步道樹木倒塌，離開步道下切後遇到溪谷後再上切因而迷失山中。經指揮科三方通話，搜救人員指導民眾冷靜並加LINE請其傳送GPS定位點，提醒勿再移動、保持冷靜在相對安全區待救，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救災、救助、救護車前往救援。

搜救人員抵達現場時，一組人由鎮德宮出發，另組由二漢坡出發，經Google Maps指引到後山步道6號，接近定位點後撥話請民眾1分鐘吹2次哨子供辨識方位，由蘭潭搜救人員下切接近約50米深斜坡，發現報案人雙手緊握樹枝趴懸崖邊待救，最後現場由3人合力將男子拉上安全區，並帶至後山步道，最終平安抵達環潭公路由救護人員檢傷，所幸患者意識清楚、生命徵象穩定、輕微擦傷。