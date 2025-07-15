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長庚醫師泛舟溺斃遭質疑闖禁區 竹縣府澄清：事故地未列禁區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日在新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟時，不慎翻舟溺斃，當時消防局稱上坪溪是禁止從事水域遊憩活動的範圍，導致出現「自找的下場」等輿論風向，讓廖的家屬痛心發聲明稿，強調下水地點並非所稱「違法區域」。對此，新竹縣消防局長陳中振今天表示，上坪溪公告的禁止區域未包含整體全段上坪溪，此案事故地點尚未列入禁止區域內。

陳中振今早在新竹縣主管會報表示，7位民眾於五峰鄉上坪溪水域(鄰近鬼澤步道處)泛舟時，其中一名男子不幸於急流中翻舟，造成1人死亡，竹縣消防局接獲報案後派遣消防員及義消等15人前往救援。

陳中振表示，目前上坪溪公告禁止區域範圍僅大隘村上游處及清泉橋下流域，未包含整體全段上坪溪。鑒於本案溺水事故發生地尚未列入禁止區域內，且事故地點高低落差大，翻滾流、漩渦及暗流多，容易將人捲入其中，大大增加救援危險性及困難度。此外，同位置於2023年曾發生2名釣客落水事故，造成2人死亡，考量近5年來該處鄰近區域已發生3起案件，並造成4人死亡，請交旅處重新評估上坪溪禁止區域範圍，避免憾事一再發生。

對此，新竹縣交旅處長陳盈州回應，針對此水域的公告，每年5月都會邀集轄管公所和府內相關單位討論更新公告，會將此議題納入會議，也請消防局提供確切座標位置與轄區五峰公所來討論，定案後將重新公告。

新竹縣長楊文科則認為，該段水域危險性高，應擴大禁止的範圍。此外，暑假期間學生常常玩水，要讓學生、民眾更清楚了解哪些是禁止與危險水域。

廖育唯的家人和多個水域團體日前聯名發起「還原真相，為水域活動正名」連署，強調廖育唯等人在上坪溪活動範圍，沒有擅闖禁區，當天的舟友都是經過專業訓練的老手，安全救生配備也都有，廖醫師當時身上的安全配備，一樣都沒有少，並非魯莽衝動，也沒有違法，單純就是意外，希望可以讓他安心離開。

新竹縣消防局當時派遣人員前往上坪溪上游救援的資料照。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局當時派遣人員前往上坪溪上游救援的資料照。圖／新竹縣消防局提供

死亡 新竹

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