影／天母女騎士違規挨罰暴怒咬警 遭壓制逮捕2罪嫌送辦
郭姓女子昨晚騎乘機車行經台北市士林區中山北路七段，因紅燈右轉等違規遭巡警攔查舉發，卻情緒失控攻擊員警，咬傷陳姓警員手部並踢踹陳員腿部，當場被壓制逮捕，警詢後將依妨害公務、傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方調查，54歲郭女昨晚9時許騎乘機車在中山北路七段某路口違規紅燈右轉，轄區士林分局天母派出所陳姓警員巡邏經過，發現郭女違規，旋即上前攔查，又發現郭女僅有汽車駕照，無機車駕照，有越級駕駛情形，一併製單舉發。
未料，郭女拒絕簽收告發單，且情緒激動，拍落陳員手機，張口咬傷陳員手部，陳員壓制郭女時，腿部又遭郭女踢踹，隨後仍順利壓制郭女，依妨害公務罪現行犯逮人。
據悉，郭女事後坦言因不滿遭舉發情緒失控傷人，但攻擊行為造成陳員手腳受傷，陳員事後到醫院治療並提告，警方偵詢後，今早將依妨害公務、傷害等罪嫌將郭女移送士林地檢署偵辦。
警方表示，對於任何妨害公務、暴力抗拒執法行為，均將依法究辦，絕不寬貸，呼籲民眾配合執法，若對交通違規有異議，可循合法途徑申訴，切勿以身試法。
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