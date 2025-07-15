彰化八堡二圳疑有人落水 警消找出紅衣婦最後身影

彰化縣1名年籍姓名不詳的婦人今上午疑似墜落二水鄉八堡二圳，彰化縣消防局據報，派出31名消防員和義消搜尋，因今清晨下雨，水流湍急，迄今未尋獲婦人。

據了解，消防局今上午約7點半接獲民眾報案，稱目擊1名婦人到二水鄉溪邊巷跳水，消防員隨後趕到，確認地點是八堡二圳，水位約1人高又水流湍急，即出動空拍機協尋，同步通知水利署二水工作站停水並關閉上、下游水閘門，另請警方調閱路口監視畫面，發現婦人身穿紅色上衣、藍色長褲，往圳邊走去。

八堡二圳流經田中、永靖、田尾、埔心4鄉鎮，消防局在閘門上、下游處設置攔截點，出動1大隊、8分隊及21名消防人員、10名義消沿岸往鄉實施岸巡，車輛方面有12輛消防車、1輛救護車、兩艘救生艇、1架無人機沿水面搜尋。