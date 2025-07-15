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影／台中少婦開BMW載女兒 凌晨市區突起火...車頭燒毀人平安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市盧姓女子在今天凌晨駕駛BMW 1系列的轎車載女兒，未料行經北區時，引擎蓋突然冒煙，盧女下車聯繫拖吊車時，車輛即冒煙起火，警消到場滅火，不過轎車車頭毀損嚴重，幸好盧女二人平安，詳細起火原因待查。

第二警分局在今天凌晨2時許獲報，北區天津路二段有一輛BMW轎車起火，經派遣立人所警員前往處理，與消防局合作，迅速完成交通管制與火勢撲滅等作業。

經查，起火點位在天津路二段113之1號，近山西路、文昌東一街，4名警員在場交通疏導與管制措施，消防局出動5車11人，在今天凌晨2時33分將火勢撲滅，無人員傷亡。

經瞭解，該輛BMW 1系列轎車是由盧姓女子（36歲）駕駛，當時她載8歲女兒返家途中，在等紅燈時車輛突然熄火故障，兩人立即下車並聯繫拖吊車，不久車輛便冒煙起火，所幸母女平安，未受任何傷害。

警消初步研判，起火原因為引擎故障所致，確切原因仍待消防局火災科釐清，事故處理過程中，現場員警與清潔隊協力清除現場，至凌晨4時30分事故現場已全部處理完畢，道路交通恢復順暢。

第二警分局長鍾承志提醒，駕駛人在行車中遇車輛突發狀況莫驚慌，立即停車遠離車輛以保障安全，並呼籲定期檢修車輛，預防機件故障釀災。

台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝
台中市盧姓女子今天凌晨駕駛BMW轎車停等紅燈時，突然起火。記者陳宏睿／翻攝

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