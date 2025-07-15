行政相驗10年詐逾528萬 芎林衛所前主任2罪起訴

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓被爆出辦理行政相驗，向喪家索取每案2千到4千元不等的紅包，2013年1月起到2023年4月30日詐得至少528萬4650元，昨被檢方依照貪汙、背信等罪嫌起訴。衛生局回應，吳2023年10月退休，已先追回行政相驗規費104萬2200元。

新竹地檢署指出，吳聲讓從2009年起擔任芎林鄉衛生所醫師兼主任，業務包含辦理行政相驗並開立死亡證明書。依規定，衛生所辦理行政相驗每案僅得收費200元（含10份死亡證明書），吳卻主動開口或由殯葬業者轉述，向喪家索取紅包，導致死者家屬誤信為合法費用而當場交付。

檢方也查出，吳聲讓為掩飾犯行，竟基於背信犯意，不僅違法收錢，還自行開立死亡證明書10份給死者家屬，導致芎林衛生所10年來短收多達5211件行政相驗費用，損失金額共計104萬2200元。

新竹地檢署呼籲，無論是司法或行政相驗，皆為依法執行法定程序，其收費標準均有明確規定。行政相驗費用應由家屬親自至該區所屬衛生所繳納，絕對不會額外加收紅包、現金等未經核定費用。

新竹縣衛生局昨回應，尊重司法偵查結果，為避免再有行政相驗弊端，已修訂公告「新竹縣行政相驗申請流程」，將定期查核衛生所執行狀況，另核定新竹縣6家醫療機構配合辦理行政相驗業務。