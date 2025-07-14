新北保大警抓逃逸移工遭抵抗 警噴辣椒水因風向改變3警受傷送醫
新北市保大3名警員今晚巡邏行經板橋區國泰街時，發現2名外籍民眾形跡可疑上前盤查，不料2人見警逃逸。保大警尾隨追捕與海山警共同攔阻，過程中警員噴灑辣椒水時因風向導致辣椒水回灑至警員造成3警受傷，所幸經送醫後已無大礙，2名外籍民眾也被逮捕，確切案情仍待調查釐清。
據了解，新北市警局保安大隊3名警員，今天晚間9時許巡邏行經板橋區國泰街38巷口時，發現1男1女形跡可疑遂上前盤查。不料2人見警立即徒步逃逸。保大警員立即尾隨並通報攔截圍捕，追至板橋區民族路時與海山分局海山派出所警員共同將2人攔下逮捕。
但逮捕過程中2名外籍民眾激烈抗拒，警員立即噴灑辣椒水，但因風向改變導致辣椒水反吹回至警員方向，導致3名警員眼睛及手腳遭辣椒水噴到不適，手腳也因逮捕2名外籍民眾造成輕微擦挫傷，但仍奮勇將2人逮捕。
所幸3名警員經送亞東醫院急診就醫後已無大礙返回警局，警方發現其中1名外籍男子為24歲梅姓越南籍逃逸移工，目前正深入偵訊以釐清確切案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言