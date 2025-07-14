新北保大警抓逃逸移工遭抵抗 警噴辣椒水因風向改變3警受傷送醫

新北市保大3名警員今晚巡邏行經板橋區國泰街時，發現2名外籍民眾形跡可疑上前盤查，不料2人見警逃逸。保大警尾隨追捕與海山警共同攔阻，過程中警員噴灑辣椒水時因風向導致辣椒水回灑至警員造成3警受傷，所幸經送醫後已無大礙，2名外籍民眾也被逮捕，確切案情仍待調查釐清。

據了解，新北市警局保安大隊3名警員，今天晚間9時許巡邏行經板橋區國泰街38巷口時，發現1男1女形跡可疑遂上前盤查。不料2人見警立即徒步逃逸。保大警員立即尾隨並通報攔截圍捕，追至板橋區民族路時與海山分局海山派出所警員共同將2人攔下逮捕。

但逮捕過程中2名外籍民眾激烈抗拒，警員立即噴灑辣椒水，但因風向改變導致辣椒水反吹回至警員方向，導致3名警員眼睛及手腳遭辣椒水噴到不適，手腳也因逮捕2名外籍民眾造成輕微擦挫傷，但仍奮勇將2人逮捕。