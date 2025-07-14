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供應大學、早餐店...高雄15年麵包工廠火警 麵包烤焦、機具燒毀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄有15年歷史的金田味食品公司以製作手感麵包著稱，專供大學、及早餐連鎖店等地，對外簡稱「佳昌麵包」，今晚7時35分傳出大寮區製作麵包的工廠起火，消防局出動搶救，火勢約35分鐘撲滅，幸僅燒毀機具及部分麵包烤焦，無人受傷。

消防局今晚7時35分許接獲位於大寮區萬丹路331巷工廠發生火警，由於今天凌晨位於小港區的三元能源科技公司才發生大火爆炸，造成15人受傷，晚間又發生工廠火警，消防局不敢大意，派出13車29人前往救援。

消防員抵達現場後，發現是製作麵包的工廠，疑似廠內烤麵包的機具起火燃燒，火勢烤焦一些已作好的麵包，消防員拉水線灌救，火勢於晚間8時10分撲滅，幸無人員受傷受困。

工廠內部燒毀一些製作麵包的機具，一些麵包也被烤焦，詳細起火原因由火調科調查。

高雄有15年歷史的金田味食品公司位於大寮區麵包工廠，今晚傳火警，消防員灌救，幸無人受傷，僅麵包烤焦、部分機具燒毀。記者石秀華／翻攝
高雄有15年歷史的金田味食品公司位於大寮區麵包工廠，今晚傳火警，消防員灌救，幸無人受傷，僅麵包烤焦、部分機具燒毀。記者石秀華／翻攝

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