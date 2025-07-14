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撞死婦人...公車司機無保請回 家屬悲慟發聲：希望別再發生
新北市中和區昨天傍晚發生公車撞死人意外，肇事的郭姓公車司機疑因頭暈起步時追撞前方多輛車，造成54歲陳婦捲入車底傷重不治。檢警今相驗初判死因為出血性休克，肇事郭男無保請回，確切肇責歸屬仍待釐清。
警方調查，郭男昨天中午12時到班載客，中途曾回總站休息廿分鐘；昨天下午5時許，公車行經中和區員山路、民安街口等紅燈，綠燈亮起郭男起步時，突猛撞前方19歲黃男駕駛的賓士車、50歲賴男駕駛的計程車，及61歲洪男、54歲陳女夫婦共乘的機車。
陳女當時坐機車後座，被撞倒地遭捲入公車車底，救護人員趕抵將人救出，陳婦已無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。肇事郭男未受傷，酒測後無酒精反應。
今日下午檢警在雙和醫院進行相驗，陳姓死者家屬在往生室內怒斥肇事郭姓司機「身體不舒服就應該停路邊休息」、「好好的一個人就這樣沒了，無法原諒」，並難過的說：「希望以後不要再發生這種事」。
據了解陳姓婦人死因為出血性休克，肇事致死的郭姓司機在檢察官複訊後無保請回，確切肇事原因仍待調查釐清。
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