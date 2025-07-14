快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

聽新聞
0:00 / 0:00

新店溪救溺三死悲劇 Sup下水點並無警示牌

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新店溪粗坑壩8日救溺釀成2名消防隊員和1名SUP玩家溺斃、1名義消迄今昏迷尚未脫險，相關單位專案調查已啟動，各界議論熱度未減。記者今天重返現場，發現SUP下水點並無警示牌

新店溪屈尺廣興河段在翡翠水庫下游，事發地點粗坑壩攔河堰，主要功能是蓄水、引水發電與調節排洪，由台電桂山電廠負責管理。在水利工程中，堰壩後方河段就是1個小「水庫」慢慢蓄積水量，前方河道屬於「排洪道」，放水量大的時候翻滾洶湧，且因上下游水位落差會有致命迴流區，人若被捲入受困難以脫逃。但僅侷限特定範圍，並非全部河段都危險。

整個區域屬於台北水源特定區，主管機關最在意的是保護水資源不受汙染，權責單位包括經濟部水利署的特定區管理分署和第十河川分署、台北市政府的自來水處和翡翠水庫管理局、台電公司、新北市政府，分別執掌不同業務。

依水利法規，堰壩重要設施攔河堰不允許靠近，同時也是基於安全考量，前後河段劃設「限制活動區域」，相關單位在粗坑壩兩岸至少豎立10幾面告示牌，多數集中在右岸屈尺里，只要有路的地方全都看得到，並且還有監視和廣播系統，左岸廣興里地勢高沒路可走近堰壩，告示牌較少。

由於告示牌僅說明管制面積公頃數，附圖未標示距離，按比例換算大約自堰體前方100公尺即不得跨越。然因堰體前方河段深淺、流量不均，不適合游泳，長年以來會接近水岸以釣客最多，從前不會有人從河面走水路靠近，主要是警示岸邊的人。

近2、3年才比較多人到新店溪中游划SUP，主要下水點和活動範圍都在靠近左岸廣興里、距離粗坑壩至少1公里以外的平靜水域，大約只有不熟悉環境和規定、以及好奇的人會划向攔河堰禁制區，且從河面上也看不到警示牌。

據了解，當天58歲陳姓男子帶朋友去划SUP，其餘人聲稱第一次到新店溪，對環境不熟悉，便讓他領著划。後來陳男1人1板划向攔河堰，另4人分乘2板在後面，遠遠看見他受困落水失蹤，折返上岸報案。

資深SUP板友「阿吉」去過很多次，他說戶外活動應最注重安全，事前必須做功課了解環境、懂得避險，SUP本身就是可以救命的浮具，廣興屈尺河段是非常難得、相對安全水域，全台灣的海岸線、河邊湖畔不可能全部插滿告示牌，無論任何理由涉險遇難，主要責任在自己；他並籲請政府尊重人民親水權，不應一味封鎖，以管理代替圍堵。

新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地。記者林昭彰／攝影
新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地。記者林昭彰／攝影

新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地。記者林昭彰／攝影
新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地。記者林昭彰／攝影

新店溪粗坑壩平常放水量不大，壩前不會看到大範圍翻滾白水危險迴流區，岸邊除了插滿告示牌，還有監視和廣播系統。記者林昭彰／攝影
新店溪粗坑壩平常放水量不大，壩前不會看到大範圍翻滾白水危險迴流區，岸邊除了插滿告示牌，還有監視和廣播系統。記者林昭彰／攝影

新店溪中游粗坑壩右岸插滿告示牌，監測站周邊約有10面，包括桂山發電廠、翡翠水庫管理局、新店警分局、新北市政府都插了。記者林昭彰／攝影
新店溪中游粗坑壩右岸插滿告示牌，監測站周邊約有10面，包括桂山發電廠、翡翠水庫管理局、新店警分局、新北市政府都插了。記者林昭彰／攝影

攔河堰不允許靠近，前後河段斜線範圍屬於「限制活動區域」禁止進入，大約自堰體前方100公尺即不得跨越。記者林昭彰／攝影
攔河堰不允許靠近，前後河段斜線範圍屬於「限制活動區域」禁止進入，大約自堰體前方100公尺即不得跨越。記者林昭彰／攝影

新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地，還有推廣協會、義務救生站。記者林昭彰／攝影
新店溪下游青潭堰6道閘門前方溢洪道水域，岸邊插滿警告牌不讓游泳，卻是歷史悠久的早泳勝地，還有推廣協會、義務救生站。記者林昭彰／攝影

新店溪粗坑壩平常放水量不大，近日岸邊放有悼念花束。記者林昭彰／攝影
新店溪粗坑壩平常放水量不大，近日岸邊放有悼念花束。記者林昭彰／攝影

告示牌原本寫「敬告」，後來用貼紙改成「警告」，基本上不太會有人游泳，主要是給釣客看的。記者林昭彰／攝影
告示牌原本寫「敬告」，後來用貼紙改成「警告」，基本上不太會有人游泳，主要是給釣客看的。記者林昭彰／攝影

警示牌 翡翠水庫 消防隊 告示牌

延伸閱讀

消防員救溺殉職…蔣萬安率全體默哀30秒 也為正在急救夥伴打氣

洩洪釀2救溺勇消殉職？消防局澄清：關水才下船

勇消救溺再添1死 法醫相驗曝死亡原因

新北救溺義消加護病房搶救 家屬盼大眾集氣

相關新聞

公車司機疑頭暈撞死婦人 家屬怒控：一個人就這樣沒了 無法原諒

駕駛307公車的60歲郭姓司機，昨天駕駛公車行經新北市中和區時，疑因頭暈不適起步時撞上多輛車，造成54歲陳婦捲入車底死亡...

新店溪救溺三死悲劇 Sup下水點並無警示牌

新北市新店溪粗坑壩8日救溺釀成2名消防隊員和1名SUP玩家溺斃、1名義消迄今昏迷尚未脫險，相關單位專案調查已啟動，各界議...

影／三元能源鋰電池爆炸！大火延燒9小時 現場影片曝光

台泥旗下三元能源科技公司高雄廠今早5時驚傳大火，造成15人受傷，其中包括3名消防員，11名員工與1名外包商。高市長陳其邁...

影／蜘蛛客再攀台鐵自強號「樹林至板橋」 警追人：鐵路法函辦

台鐵近期第2度有民眾攀附列車，今早樹林站副站長目擊1名男子追逐272次自強號列車，跳上該車第1、2節車廂縫隙攀附離站，警...

台中稽查計程車喊價亂象 違者最重可罰9萬

暑假旅遊觀光與出遊人潮增加，計程車搭乘需求攀升，台中市府嚴禁計程車駕駛擅自喊價或加價載客，持續擴大取締，交通局統計，去年...

嘉義男持球棒砸娃娃機 適被巡邏警當場逮獲

嘉義市警方今天凌晨執行巡邏勤務，經過文化路發現有名男子持球棒猛砸娃娃機檯，立即將男子帶回偵辦，原來男子與機台主有債務糾紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。