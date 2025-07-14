影／三元能源鋰電池爆炸！大火延燒9小時 現場影片曝光

台泥旗下三元能源科技公司高雄廠今早5時驚傳大火，造成15人受傷，其中包括3名消防員，11名員工與1名外包商。高市長陳其邁今下午14時半離開工廠現場，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分獲控制，現場已未見明火，消防局現場持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。

據瞭解，三元能源小港廠，面積9萬5905.69平方公尺，是地下一層、地上四層的建築物，2023年取得使照。

高市消防局表示，現場燃燒面積約為8000平方公尺，火災現場已全面獲控制，目前現場已看不到明火燃燒，目前消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，持續降溫中。

三元能源小港廠，高市消防局表示，該工廠類場所是以各類場所消防安全設備設置標準第12條第4款丁類場所（區分高、中、低度危險工作場所）來要求檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上之必要設備的消防安全設備。