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高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

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影／三元能源鋰電池爆炸！大火延燒9小時 現場影片曝光

聯合報／ 記者石秀華劉星君／高雄即時報導

台泥旗下三元能源科技公司高雄廠今早5時驚傳大火，造成15人受傷，其中包括3名消防員，11名員工與1名外包商。高市長陳其邁今下午14時半離開工廠現場，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分獲控制，現場已未見明火，消防局現場持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。

據瞭解，三元能源小港廠，面積9萬5905.69平方公尺，是地下一層、地上四層的建築物，2023年取得使照。

高市消防局表示，現場燃燒面積約為8000平方公尺，火災現場已全面獲控制，目前現場已看不到明火燃燒，目前消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，持續降溫中。

三元能源小港廠，高市消防局表示，該工廠類場所是以各類場所消防安全設備設置標準第12條第4款丁類場所（區分高、中、低度危險工作場所）來要求檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上之必要設備的消防安全設備。

經查台灣三元能源科技公司高雄廠是依「各類場所消防安全設備設置標準」規定以高度危險工作場所用途審查，依法設有消防安全設備；該場所消防安全設備符合規定，無舉發紀錄。

高市長陳其邁今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁（右二）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁（右二）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁（左）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁（左）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
火災現場已控制，沒有明火，消防人員持續灑水降溫。記者劉星君／翻攝
火災現場已控制，沒有明火，消防人員持續灑水降溫。記者劉星君／翻攝
火災現場已控制，沒有明火，消防人員持續灑水降溫。記者劉星君／翻攝
火災現場已控制，沒有明火，消防人員持續灑水降溫。記者劉星君／翻攝
高市長陳其邁（左）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影
高市長陳其邁（左）今下午14時半離開工廠，高市府表示，三元能源科技火警，火災現場已在下午14時5分，全面獲控制，現場已無明火燃燒，消防局持續灑水降溫，待剩餘濃煙散去，即順利完成搶救工作。記者劉學聖／攝影

陳其邁 警報 火災 消防員 三元能源

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