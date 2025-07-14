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影／蜘蛛客再攀台鐵自強號「樹林至板橋」 警追人：鐵路法函辦
台鐵近期第2度有民眾攀附列車，今早樹林站副站長目擊1名男子追逐272次自強號列車，跳上該車第1、2節車廂縫隙攀附離站，警方獲報追查，發現該男在板橋站下車離去，正調閱監視器畫面追查中。
鐵路警察局表示，台鐵272次自強號列車今早7時從樹林站駛離時，有1名男子在月台上追逐列車，跳上列車第1、2節車廂之間縫隙，攀附列車離站，樹林站副站長目擊過程並拍照蒐證，事後通報警方處理。
員警獲報調閱監視器畫面查看，發現確實有旅客攀附列車離站，正持續擴大調閱影像追查涉案男子，後續將依違反鐵路法罪嫌送辦裁罰；警方呼籲，相關行為將觸犯鐵路法，民眾切勿以身試法。
據悉，此案是台鐵近期第2起民眾攀附列車案，今年4月另名男子搭乘台鐵448次太魯閣列車，在南港站下車購物後來不及上車，竟攀附第3、4節車廂連接器上離站，在汐止站被運務人員發現，列車緊急停靠七堵站，該男也因體力不支落軌。
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