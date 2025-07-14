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台中稽查計程車喊價亂象 違者最重可罰9萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

暑假旅遊觀光與出遊人潮增加，計程車搭乘需求攀升，台中市府嚴禁計程車駕駛擅自喊價或加價載客，持續擴大取締，交通局統計，去年1月到今年5月已取締117件違規案件，依法開罰9000元至9萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫說，計程車是第一線接觸旅客的公共運輸工具，服務品質和合法性將影響外地遊客對台中的印象與評價。交通局稽查計程車營業秩序，查獲的違規案件除不按表計費，還有私下喊價、拒載短程、故意繞路、服務態度不佳等違規事項，駕駛未遵守營業秩序相關規定的違規行為，查證屬實後，依公路法處以9000元以上至9萬元以下罰鍰。

交通局指出，計程車依規定應安裝計費表，並依規定收費，同時也呼籲民眾勿隨意向計程車駕駛議價，共同維護駕駛與乘客雙方權益。

交通局提醒，民眾搭乘計程車下車時記得向駕駛索取乘車證明，若駕駛有未依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可以記下駕駛車號、姓名、搭車日期及時間等資訊，向台中市政府「1999台中市民一碼通」舉報，交通局會立即展開調查，遏阻非法營業歪風。

葉昭甫表示，民眾暑假外出旅遊時，務必選擇合法的計程車，切勿搭乘違規經營的白牌車(白底黑字)，否則遇到事故或消費糾紛，不只人身及財損外，甚至無法獲得乘客保險理賠。

暑假旅遊觀光與出遊人潮增加，計程車搭乘需求攀升，台中市府嚴禁計程車駕駛擅自喊價或加價載客，持續擴大取締。圖／台中市府提供
暑假旅遊觀光與出遊人潮增加，計程車搭乘需求攀升，台中市府嚴禁計程車駕駛擅自喊價或加價載客，持續擴大取締。圖／台中市府提供

開罰 計程車 台中市

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