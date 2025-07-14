台中稽查計程車喊價亂象 違者最重可罰9萬

暑假旅遊觀光與出遊人潮增加，計程車搭乘需求攀升，台中市府嚴禁計程車駕駛擅自喊價或加價載客，持續擴大取締，交通局統計，去年1月到今年5月已取締117件違規案件，依法開罰9000元至9萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫說，計程車是第一線接觸旅客的公共運輸工具，服務品質和合法性將影響外地遊客對台中的印象與評價。交通局稽查計程車營業秩序，查獲的違規案件除不按表計費，還有私下喊價、拒載短程、故意繞路、服務態度不佳等違規事項，駕駛未遵守營業秩序相關規定的違規行為，查證屬實後，依公路法處以9000元以上至9萬元以下罰鍰。

交通局指出，計程車依規定應安裝計費表，並依規定收費，同時也呼籲民眾勿隨意向計程車駕駛議價，共同維護駕駛與乘客雙方權益。

交通局提醒，民眾搭乘計程車下車時記得向駕駛索取乘車證明，若駕駛有未依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可以記下駕駛車號、姓名、搭車日期及時間等資訊，向台中市政府「1999台中市民一碼通」舉報，交通局會立即展開調查，遏阻非法營業歪風。