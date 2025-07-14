擁4槍男子槍擊父親後開車自撞身亡 中槍父住院語多保留

台南市南化區陳姓男子昨天深夜先在山區老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。附近民眾表示，陳父與兒子同住，受傷後到附近住戶請求協助打119，消防員與警員問他出什麼事時都不太願意講，應該不知道他孩子與車禍身亡，語帶保留「也許是要保護兒子」。

警方表示，陳父手術取出胸腔內的子彈後，目前在加護病房，意識清楚狀況暫時穩定，以派員在場戒護，傷勢穩定後在詢問事發經過製作筆錄。初步調查身亡的陳姓男子並無重大刑事紀錄。

南化當地里長說，里內住戶分散、鄰居經常相距1公里以上，他到今天下午都還在果園忙著採收芒果，不知道這戶人家出事，也沒有任何人通知他槍擊案的消息。

新化分局表示，左鎮分駐所員警接獲事故通報到場先協助傷者送醫，隨後發現肇事車輛內遺留4把改造槍彈。陳父背後有一個彈孔，送奇美醫院開刀取出子彈目前在加護病房。槍彈已送請鑑驗了解殺傷力及是否還涉及其他刑案。

警方表示，陳姓男子昨晚10時33分左右駕車由台20線左鎮往新化方向行駛，在左鎮區台20線22.2K處先失控碰撞對向護欄、台電電箱後，滑行至附近民宅前，再與路旁車輛發生碰撞。車庫發生後不久又接或通報玉井發生槍擊案。

據稱，車禍發生前10多分鐘，才向玉井分局報案，陳疑因與父親發生口角，朝父親開槍後駕車逃逸，陳父背部中彈。玉井分局表示，因陳父住加護病房還無法做筆錄，槍擊原因還不明，案情有待其傷勢穩定進一步調查釐清。