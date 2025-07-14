和警躲貓貓又追逐戰 桃園失聯移工翻牆慘跌…無路可逃被逮

桃園市桃園區一名越南籍32歲裴姓男子昨與友人騎機車外出，因友人過彎時未打方向燈被巡邏員警攔下，裴男因自知失聯遭通報，神情慌張拔腿狂奔，過程中裴男與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。

桃園警分局武陵派出所員警昨下午5時許巡邏時，在大同路發現一名騎士轉彎未依規定使用方向燈，將其攔下勸導，結果後方乘客越南籍32歲裴姓男子見到員警神情慌張，員警立即提高警覺並通報支援。