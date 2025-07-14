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和警躲貓貓又追逐戰 桃園失聯移工翻牆慘跌…無路可逃被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一名越南籍32歲裴姓男子昨與友人騎機車外出，因友人過彎時未打方向燈被巡邏員警攔下，裴男因自知失聯遭通報，神情慌張拔腿狂奔，過程中裴男與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。

桃園警分局武陵派出所員警昨下午5時許巡邏時，在大同路發現一名騎士轉彎未依規定使用方向燈，將其攔下勸導，結果後方乘客越南籍32歲裴姓男子見到員警神情慌張，員警立即提高警覺並通報支援。

裴男見狀拔腿就跑，員警立即尾隨，期間裴男躲到水塔後方，被員警發現又立即逃逸，雙方追逐約2百公尺，裴男逃進一處停車場，翻越圍牆卻發現無路可逃，只好乖乖被逮，他翻牆時不慎跌落，腳有擦傷不斷喊痛，員警經查發現裴男去年11月被通報失聯，全案依規定將其移請收容。

桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園越南籍32歲裴男遭通報失聯，昨外出遇到巡邏員警拔腿狂奔，與員警玩躲貓貓又翻牆追逐戰，最後因無路可跑被逮，還不斷向警方喊跌倒腳痛，全案移請收容。記者周嘉茹／翻攝

越南 桃園 失聯

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