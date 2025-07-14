快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

助重新做人 三重工程行願提供有緣人再出發的起點

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

更生人在出監後，常面臨無工作、無住所，甚至無家可歸的困境，但新北市三重玖玖工程行的老闆陳岳良，因自己也是更生人，經過多年努力才被家人、社會重新接受，因此站穩後也願意跟隨財團法人臺灣更生保護會新北分會的腳步，充當更生人人生再出發的一個起點。

更保新北分會表示，陳老闆曾形容自己之前，曾是一個混黑社會，做盡傷天害理壞事的人，不僅眾叛親離，家人也對他極度失望，出監時很恐懼不知道家人和社會是否願意再給他一次機會，所幸親人經營的工程行願意給他一個就業機會，能腳踏實地賺取正正當當的薪水。

在陳老闆辛勤努力，慢慢累積實力、經驗下，終於獨立開設起一家自己的工程行，但他心中一直沒有忘記要給更多的更生人就業機會，於是與新北分會共同入監辦理徵才活動，現身說法鼓勵即將出監的收容人勇敢邁出第一步。

玖玖工程行最多曾同時僱用多達56位更生人，並提供住宿與即日領薪制度，幫助那些無家可歸、無生活費的更生人，即時獲得工作與生活來源，感受社會的溫暖及接納。

台灣更生保護會新北分會工作人員不時至玖玖工程行輔導就業中更生人，協助他們復歸社會，再造重生之路。圖／更保新北分會提供
台灣更生保護會新北分會工作人員不時至玖玖工程行輔導就業中更生人，協助他們復歸社會，再造重生之路。圖／更保新北分會提供

老闆 更生人

延伸閱讀

新店再接1萬戶汙水管線 預計4年完工 接管率可望升至7成

傳政院不為普發現金編預算 新北藍黨團批：別擋400萬市民權利

台中潭子區嘉豐路改善工程 預計9月中旬前改善完成

帆宣：美國台灣客戶訂單挹注 在手訂單逾800億元

相關新聞

土城2少年討3600元債務不成竟砍人 23歲男中3刀送醫

新北市土城區昨天深夜發生2少年追討3600元債務不成，竟持刀砍傷出面協商的陳姓年輕男子，導致陳男雙手共中3刀，所幸送醫後...

台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

台南市26歲陳姓男子昨天深夜在玉井老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。當地派出所員警接獲事故...

和警躲貓貓又追逐戰 桃園失聯移工翻牆慘跌…無路可逃被逮

桃園市桃園區一名越南籍32歲裴姓男子昨與友人騎機車外出，因友人過彎時未打方向燈被巡邏員警攔下，裴男因自知失聯遭通報，神情...

助重新做人 三重工程行願提供有緣人再出發的起點

更生人在出監後，常面臨無工作、無住所，甚至無家可歸的困境，但新北市三重玖玖工程行的老闆陳岳良，因自己也是更生人，經過多年...

停車糾紛鄰居交惡 苗栗男2度砸車又帶狗門口大小便噁心對方

苗栗縣苑裡鎮一名顏姓男子，因與鄰居發生停車糾紛心生不滿，持球棒敲毀鄰居轎車，今年四月間經和解後遭檢方簡易判決拘役30天；...

影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。