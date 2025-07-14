助重新做人 三重工程行願提供有緣人再出發的起點
更生人在出監後，常面臨無工作、無住所，甚至無家可歸的困境，但新北市三重玖玖工程行的老闆陳岳良，因自己也是更生人，經過多年努力才被家人、社會重新接受，因此站穩後也願意跟隨財團法人臺灣更生保護會新北分會的腳步，充當更生人人生再出發的一個起點。
更保新北分會表示，陳老闆曾形容自己之前，曾是一個混黑社會，做盡傷天害理壞事的人，不僅眾叛親離，家人也對他極度失望，出監時很恐懼不知道家人和社會是否願意再給他一次機會，所幸親人經營的工程行願意給他一個就業機會，能腳踏實地賺取正正當當的薪水。
在陳老闆辛勤努力，慢慢累積實力、經驗下，終於獨立開設起一家自己的工程行，但他心中一直沒有忘記要給更多的更生人就業機會，於是與新北分會共同入監辦理徵才活動，現身說法鼓勵即將出監的收容人勇敢邁出第一步。
玖玖工程行最多曾同時僱用多達56位更生人，並提供住宿與即日領薪制度，幫助那些無家可歸、無生活費的更生人，即時獲得工作與生活來源，感受社會的溫暖及接納。
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