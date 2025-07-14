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停車糾紛鄰居交惡 苗栗男2度砸車又帶狗門口大小便噁心對方

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一名顏姓男子，因與鄰居發生停車糾紛心生不滿，持球棒敲毀鄰居轎車，今年四月間經和解後遭檢方簡易判決拘役30天；未料，近日顏男再度持掃把柄戳凹鄰居車輛板金洩憤，過程遭監視器拍下，被害人氣得在Threads發文「我家惡鄰又發病了，刑責在身不知悔改，決不容姑息此等惡人！」

轄區通霄警分局社苓派出所昨（13日）下午6點接獲林姓民眾報案，林男稱其停放在住家前的小轎車遭人惡意毀損。經調閱監視器畫面查出43歲顏姓男子，於本月11日凌晨持掃把，人站在圍牆外，以把柄猛戳被害人停在住家門口的轎車，導致車輛鈑金有明顯凹陷。

據了解，雙方互為鄰居，之前因停車糾紛，顏男曾持球棒惡意敲毀林男轎車，結果挨告毀損罪，今年四月雙方達成和解，顏男遭判拘役30天結案。

之後，林男發現鄰居顏男養的狗，常隨意在他家門口大小便，林男認為是對方藉此故意噁心人，打電話給動防所檢舉；新仇加舊恨，顏男第二次砸車雙方也將再度對簿公堂。林男表示，對方有刑責在身不知悔改，絕不容姑息此等惡人已於昨晚提出毀損告訴。

警方表示，將通知犯嫌到案說明，並依刑法恐嚇及毀損等罪嫌函送苗栗地檢署偵辦，呼籲民眾如有糾紛應循正當途徑處理，切勿做出不理性行為，以免觸法受罰。

顏男（右上藍衣）於11日凌晨持掃把，人站在圍牆外，以把柄猛戳被害人停在住家門口的轎車，過程遭監視器拍下。圖／林男提供
顏男（右上藍衣）於11日凌晨持掃把，人站在圍牆外，以把柄猛戳被害人停在住家門口的轎車，過程遭監視器拍下。圖／林男提供

鄰居 被害人 監視器

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