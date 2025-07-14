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台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市26歲陳姓男子昨天深夜在玉井老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。當地派出所員警接獲事故通報到場發現肇事車輛遺留改造槍彈。警方表示，陳父背後有一個彈孔，送奇美醫院開刀取出子彈目前在加護病房。槍彈已送請鑑驗了解殺傷力及是否還涉及其他刑案。

警方表示，陳姓男子昨晚10時33分左右駕車由台20線左鎮往新化方向行駛，在左鎮區台20線22.2K處先失控碰撞對向護欄、台電電箱後，滑行至附近民宅前，再與路旁車輛發生碰撞。車禍發生後不久，警方又獲報玉井發生槍擊案。

據了解，車禍發生前10多分鐘，陳姓男子疑因與父親口角，朝父親開槍後駕車逃逸，陳父背部中彈。

玉井警分局表示，陳父住加護病房還無法做筆錄，槍擊原因不明，案情有待其傷勢穩定進一步調查釐清。

警方說，事故發生後，陳男現場失去呼吸心跳，無法實施酒測，送往新化分院急救後，於深夜11時35分傷重不治，另於現場勘查時，發現車內遺留4把疑似改造長槍及子彈一批，已送請鑑驗、組成專案小組偵辦中。

26歲陳姓男子涉嫌朝父親開槍後開車自撞身亡。圖／警方提供
26歲陳姓男子涉嫌朝父親開槍後開車自撞身亡。圖／警方提供
26歲陳姓男子涉嫌朝父親開槍後開車自撞身亡，警方在車上查獲四把疑似改造槍支。圖／警方提供
26歲陳姓男子涉嫌朝父親開槍後開車自撞身亡，警方在車上查獲四把疑似改造槍支。圖／警方提供

車禍 自撞 槍擊 加護病房

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