影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄，立刻施以CPR並打腎上腺素急救，成功讓他恢復呼吸心跳後送醫治療，案發現場及搶救畫面今也曝光。

南投縣消防局指出，昨天上午9時許獲報，水里車埕地區一名67歲男子正在執行割草作業時，疑因驚擾到虎頭蜂而遭攻擊螫咬，當下立刻感到身體不適，掙扎移動至有人處求援後倒地不起，該局水里分隊也迅速調遣救護車趕赴現場馳援。

救護人員到場發現，該除草工已無生命跡象呈現OHCA狀態，EMT-P高級救護技術員李奕忖及顏紘立當機立斷，與義消顏維廷合力對其施行CPR，更依南投縣預立醫療流程迅速施打腎上腺素，成功救回男子一命，當場恢復生命徵象及意識。

南投縣消防局表示，救護人員展現「南投縣行動急診室」機制的即時應變效能，在時間與生命賽跑的緊急救護現場順利搶回一命，之後也將患者送往水里急救站，經站內醫師處置後，由急救站護理師陪同將患者轉送竹山秀傳醫院，性命無虞。