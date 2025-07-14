快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄，立刻施以CPR並打腎上腺素急救，成功讓他恢復呼吸心跳後送醫治療，案發現場及搶救畫面今也曝光。

南投縣消防局指出，昨天上午9時許獲報，水里車埕地區一名67歲男子正在執行割草作業時，疑因驚擾到虎頭蜂而遭攻擊螫咬，當下立刻感到身體不適，掙扎移動至有人處求援後倒地不起，該局水里分隊也迅速調遣救護車趕赴現場馳援。

救護人員到場發現，該除草工已無生命跡象呈現OHCA狀態，EMT-P高級救護技術員李奕忖及顏紘立當機立斷，與義消顏維廷合力對其施行CPR，更依南投縣預立醫療流程迅速施打腎上腺素，成功救回男子一命，當場恢復生命徵象及意識。

南投縣消防局表示，救護人員展現「南投縣行動急診室」機制的即時應變效能，在時間與生命賽跑的緊急救護現場順利搶回一命，之後也將患者送往水里急救站，經站內醫師處置後，由急救站護理師陪同將患者轉送竹山秀傳醫院，性命無虞。

而救護員驚險搶救除草工的畫面今也曝光，專業處置過程令人敬佩，消防局呼籲，夏秋為虎頭蜂活躍季節，戶外工作應著長袖長褲、避免香水或深色衣物，隨時注意周遭是否有蜂巢或異常蜂群活動，必要時通報相關單位處理，以防憾事發生。

南投水里有除草工遭虎頭蜂螫傷命危，所幸救護人員當機立斷，施以CPR並打腎上腺素急救，專業處置成功搶回一命。圖／南投縣消防局提供
南投水里有除草工遭虎頭蜂螫傷命危，所幸救護人員當機立斷，施以CPR並打腎上腺素急救，專業處置成功搶回一命。圖／南投縣消防局提供

虎頭蜂 救護車 南投縣

延伸閱讀

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

南投「第一屆萌寵馬拉松」在日月町起跑 成功行銷埔里

即時短評／動員聲量難敵門檻高牆　陳玉鈴罷免案未過關藍營首戰受挫

南投議員陳玉鈴罷免案投開票 5萬7207人有投票權

相關新聞

土城2少年討3600元債務不成竟砍人 23歲男中3刀送醫

新北市土城區昨天深夜發生2少年追討3600元債務不成，竟持刀砍傷出面協商的陳姓年輕男子，導致陳男雙手共中3刀，所幸送醫後...

台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

台南市26歲陳姓男子昨天深夜在玉井老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。當地派出所員警接獲事故...

和警躲貓貓又追逐戰 桃園失聯移工翻牆慘跌…無路可逃被逮

桃園市桃園區一名越南籍32歲裴姓男子昨與友人騎機車外出，因友人過彎時未打方向燈被巡邏員警攔下，裴男因自知失聯遭通報，神情...

助重新做人 三重工程行願提供有緣人再出發的起點

更生人在出監後，常面臨無工作、無住所，甚至無家可歸的困境，但新北市三重玖玖工程行的老闆陳岳良，因自己也是更生人，經過多年...

停車糾紛鄰居交惡 苗栗男2度砸車又帶狗門口大小便噁心對方

苗栗縣苑裡鎮一名顏姓男子，因與鄰居發生停車糾紛心生不滿，持球棒敲毀鄰居轎車，今年四月間經和解後遭檢方簡易判決拘役30天；...

影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。