彰化三合院失火4人逃生 唯一傷者是住三合院後面七旬婦

彰化縣北斗鎮一處三合院昨深夜失火，4名居民及時跑出，後方鄰居張姓婦人吸入飄過來的濃煙感到身體不適，送員林基督教醫院醫治，幸無大礙。消防局出動53名警義消撲救，今上午近1點才撲滅。

北斗鎮一處三合院昨晚11點15分失火，正身沒住人，4名居民各從左、右護龍及時逃出。70歲張姓婦人住三合院後面，表示吸入飄過來的濃煙感到身體不適，需要送醫。

消防局出動大隊和北斗、溪州、溪湖、田尾、田中、員林、埤頭、永靖分隊、大隊火調，及11輛消防車、兩輛救護車、3輛後勤車，34名消防人員、19名義消趕到滅火。119送她到員基醫治。