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影／衰！計程車司機台南載客到台中 抵南屯遇伏擊 生財工具毀了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市鄭姓男子是多元計程車司機，9日在難台載康姓、陳姓男子到台中市南屯區一間汽車修配廠，抵達後先被一輛轎車衝撞車頭，擋住去路，接著又有多名惡煞持球棒猛砸，嚇得鄭趕緊駛離報警，警方查獲涉案蘇姓男子等5人，因蘇方與康方涉有315萬元的債務糾紛才犯行，全案依恐嚇等罪送辦，檢方訊後請回。

台南市鄭姓男子（28歲）是多元計程車司機，在9日載康姓（21歲）、陳姓男子（19歲）從台南搭車，前往台中市南屯區龍富九街一間汽車修配廠，當晚9時抵達時，修配廠旁的道路突然一輛轎車駛出，衝撞鄭車，造成車頭毀損。

隨後又有多名持球棒的歹徒，朝鄭車的擋風玻璃猛砸，鄭男不明就裡，趕緊倒車脫困，期間撞壞修配廠的鐵門，鄭載兩名乘客前往警局求助。

第四警分局南屯所獲報到場，當場查獲涉案蘇男（28歲）等5人，經查，蘇男等人與康男涉有315萬元債務糾紛，雙方約好在該修配場談判，蘇等人才會在場埋伏，全案警詢後依毀損、恐嚇、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命請回。

鄭男載客遇到債務糾紛的伏擊，也向警方大嘆「倒楣、真衰」，直說車子的車頭毀損、擋風玻璃破裂，維修費用加上營業損失，恐上看六位數，另外修配廠業者也指控鄭男欲脫困時，倒車時撞壞其鐵門，也欲求償。

第四警分局呼籲，民眾如涉及債務糾紛，務必透過合法管道協商或循司法程序處理，勿以身試法。如發現可疑滋事或暴力行為，請立即撥打110報案專線求助，共維社會治安。

台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛的伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。圖／摘自社會事新聞影音
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛的伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。圖／摘自社會事新聞影音
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。記者陳宏睿／翻攝
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。記者陳宏睿／翻攝
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。圖／摘自社會事新聞影音
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。圖／摘自社會事新聞影音
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。記者陳宏睿／翻攝
台南市鄭姓司機9日開車載客到台中南屯時，遇到債務糾紛伏擊，車頭被另車撞壞，擋風玻璃也遭歹徒持球棒毀損。記者陳宏睿／翻攝

計程車司機 恐嚇 台南 債務

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