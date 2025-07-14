英國男報案語言不通！ 實習警秀流利英文當翻譯
桃園市大園區一名英國籍男子，與鄰居因狗叫噪音問題發生口角糾紛，昨中午至大園分局大園派出所報案，但男子不會說中文，在報案過程中遇到困難，警專實習生顏晨芳見狀主動上前關心，以一口流利的英文協助男子完成報案，讓男子大讚台灣警察的專業能力。
大園分局指出，昨中午12時許一名英國籍男子至大園派出所報案，但男子不會說中文，又說著一口濃濃的英國腔，值班員警無法理解男子要表達的意思，彷彿雞同鴨講，且由於當天是假日，防治組的外事警員沒有上班，找不到人來翻譯，讓受理報案過程一度遇上困難。
此時一旁的實習生顏晨芳見狀主動上前協助溝通，得知男子是因不滿鄰居家半夜發出狗叫噪音擾人安寧，雙方溝通時發生口角衝突，男子遂向警方報案檢舉噪音問題。實習生流利的英文不僅讓資深學長讚嘆不已，也讓英國籍男子大讚台灣警察的專業，向員警握手表示感謝。
大園派出所所長張家維表示，實習生顏晨芳大學時就讀外語系，從小便對外語有深厚的興趣，甚至取得多益金色證書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言