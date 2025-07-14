英國男報案語言不通！ 實習警秀流利英文當翻譯

桃園市大園區一名英國籍男子，與鄰居因狗叫噪音問題發生口角糾紛，昨中午至大園分局大園派出所報案，但男子不會說中文，在報案過程中遇到困難，警專實習生顏晨芳見狀主動上前關心，以一口流利的英文協助男子完成報案，讓男子大讚台灣警察的專業能力。

大園分局指出，昨中午12時許一名英國籍男子至大園派出所報案，但男子不會說中文，又說著一口濃濃的英國腔，值班員警無法理解男子要表達的意思，彷彿雞同鴨講，且由於當天是假日，防治組的外事警員沒有上班，找不到人來翻譯，讓受理報案過程一度遇上困難。

此時一旁的實習生顏晨芳見狀主動上前協助溝通，得知男子是因不滿鄰居家半夜發出狗叫噪音擾人安寧，雙方溝通時發生口角衝突，男子遂向警方報案檢舉噪音問題。實習生流利的英文不僅讓資深學長讚嘆不已，也讓英國籍男子大讚台灣警察的專業，向員警握手表示感謝。