快訊

川普25%關稅重擊 優先談判的日本哪裡算錯了？

MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

台中清水路口車禍 2車碰撞1車側翻2人傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，2車碰撞後，其中1輛轎車側翻，共2人受傷，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今天早上7時50分在台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口發生車禍，62歲谷姓男子駕駛轎車，沿港埠路4段南往北方向左轉中清路9段北端引道，19歲劉姓男子駕駛轎車，沿港埠路4段北往南直行。

2車在路口發生碰撞後，谷男車輛側翻，他肌肉疼痛，無明顯外傷，意識清楚，送梧棲童綜合醫院就醫，劉男輕微擦挫傷，未就醫，2名駕駛經警方酒測均無酒駕。

警方呼籲汽車駕駛人行經於無號誌引道路口，應確實減速慢行並注意車前狀況，隨時提高警覺，以確保自身及其他用路人安全。

台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，一輛轎車側翻。記者游振昇／翻攝
台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，一輛轎車側翻。記者游振昇／翻攝
台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，一輛轎車側翻。記者游振昇／翻攝
台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，一輛轎車側翻。記者游振昇／翻攝

車禍 清水區 台中市

延伸閱讀

車上載19名日籍郵輪客！轎車逆向擦撞遊覽車 駕駛一度受困車內

沒驗車被抓包！台南轎車停車格內遭拖吊 竟是「智慧停車柱」自動通報警方

影／中部地區城鎮韌性演習15日登場 清水警短影音宣導

男開車一路逆向 還好閃過機車但擦撞停等紅燈轎車、民宅

相關新聞

高雄三元能源鋰電廠爆炸釀15傷 資深消防隊員曝：搶救有三難

高雄市三元能源科技公司今天清晨發生嚴重火警，現場濃煙狂竄，造成12員工輕微受傷、3名消防員灼傷；對此，新竹縣消防局新豐分...

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池因化學特性，撲滅...

台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

台南市26歲陳姓男子昨天深夜在玉井老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。當地派出所員警接獲事故...

三元能源鋰電廠大火 15名傷患有13人出院

三元能源科技公司高雄廠爆炸起火造成15人受傷送醫，高市衛生局啟動大量傷患應變機制，經過醫院治療，目前已經有13人出院、2...

停車糾紛鄰居交惡 苗栗男2度砸車又帶狗門口大小便噁心對方

苗栗縣苑裡鎮一名顏姓男子，因與鄰居發生停車糾紛心生不滿，持球棒敲毀鄰居轎車，今年四月間經和解後遭檢方簡易判決拘役30天；...

影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。