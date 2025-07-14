台中清水路口車禍 2車碰撞1車側翻2人傷
台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口今天早上發生車禍，2車碰撞後，其中1輛轎車側翻，共2人受傷，肇事原因由警方調查中。
清水警分局調查，今天早上7時50分在台中市清水區港埠路4段與中清路9段北端引道路口發生車禍，62歲谷姓男子駕駛轎車，沿港埠路4段南往北方向左轉中清路9段北端引道，19歲劉姓男子駕駛轎車，沿港埠路4段北往南直行。
2車在路口發生碰撞後，谷男車輛側翻，他肌肉疼痛，無明顯外傷，意識清楚，送梧棲童綜合醫院就醫，劉男輕微擦挫傷，未就醫，2名駕駛經警方酒測均無酒駕。
警方呼籲汽車駕駛人行經於無號誌引道路口，應確實減速慢行並注意車前狀況，隨時提高警覺，以確保自身及其他用路人安全。
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