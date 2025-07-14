台南消防員休假與妻逛夜市 遇中年男心肌梗塞CPR救回

50歲黃姓男子前天前往夜市逛街，突然心肌梗塞倒地，並呈現OHCA，當時台南市和緯消防分隊消防員張家傑與妻子眼見黃的模樣情況緊急，立即上前施作CPR，並通報分隊派員支援；經處置得當，將黃送醫，讓黃恢復生命跡象，目前正在加護病房治療中。

台南市中西區武聖路武聖夜市一處攤販，一名中年男子倒地，附近民眾正設法救護；張家傑表明身分是高級緊急救護技術員（EMT-P），接手處理，確認男子已無呼吸心跳，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。和緯分隊高級救護隊員楊順翔、吳宗憲及救護志工李娜語抵達現場，立即送醫。