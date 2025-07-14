板橋男凌晨著全身黑潛商家行竊 業者痛罵：過時的敗類

新北市板橋區1間運動按摩店昨天凌晨遭人闖入，竊嫌大肆翻找後得手5千元離去。店長上午前來開門時驚見物品被翻動，調閱監視器後發現遭竊立即報警。板橋警方調閱監視器鎖定竊嫌是轄內慣竊，目前已通知其到案說明，詢後將依竊盜罪嫌送辦。

板橋警方昨天上午10時許接獲報案，板橋區館前東路有店家遭竊，店長向警方表示稍早至店準備開店時，發現店內物品遭人翻動過，調閱監視器發現遭1名身穿黑色短袖上衣、黑色短褲、黑色鞋子、黑框眼鏡及黑色側背包的男子從後門進入並竊取抽屜內5千元現金後離去。

業者同時也在Threads發文並PO出行竊畫面，並指出該名竊嫌是板橋區慣竊， 經常利用半夜和雨天破壞店面偷取現金。上次行竊被店家抓住時還揚言他身上有刀，威脅店家快放他走。業者痛斥竊賊好手好腳不去認真工作，在行動支付和信用卡當道的年代當竊賊，根本是過時的敗類。呼籲店家務必小心自身安全與財產。