快訊

川普25%關稅重擊 優先談判的日本哪裡算錯了？

MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋男凌晨著全身黑潛商家行竊 業者痛罵：過時的敗類

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1間運動按摩店昨天凌晨遭人闖入，竊嫌大肆翻找後得手5千元離去。店長上午前來開門時驚見物品被翻動，調閱監視器後發現遭竊立即報警。板橋警方調閱監視器鎖定竊嫌是轄內慣竊，目前已通知其到案說明，詢後將依竊盜罪嫌送辦。

板橋警方昨天上午10時許接獲報案，板橋區館前東路有店家遭竊，店長向警方表示稍早至店準備開店時，發現店內物品遭人翻動過，調閱監視器發現遭1名身穿黑色短袖上衣、黑色短褲、黑色鞋子、黑框眼鏡及黑色側背包的男子從後門進入並竊取抽屜內5千元現金後離去。

業者同時也在Threads發文並PO出行竊畫面，並指出該名竊嫌是板橋區慣竊， 經常利用半夜和雨天破壞店面偷取現金。上次行竊被店家抓住時還揚言他身上有刀，威脅店家快放他走。業者痛斥竊賊好手好腳不去認真工作，在行動支付和信用卡當道的年代當竊賊，根本是過時的敗類。呼籲店家務必小心自身安全與財產

警方調閱監視器後鎖定竊嫌是轄內列管慣竊，之前曾多次行竊被逮，警方目前已通知嫌犯到案說明，詢後將依竊盜罪嫌送辦。

竊嫌行竊得手後快步離去。記者黃子騰／翻攝
竊嫌行竊得手後快步離去。記者黃子騰／翻攝

黑色 財產 竊盜 監視器

延伸閱讀

板橋人行道劃設會勘意見不合 男爆氣大聲咆哮遭推擠怒告

台版紅姐？中年男穿女裝板橋街頭偷拍 妙齡女受害怒PO

科教館不是一直在士林？70年歷史最早竟藏身板橋公園！

板橋台65驚傳嚴重車禍 小貨車追撞公車釀3傷貨車女乘客命危

相關新聞

高雄三元能源鋰電廠爆炸釀15傷 資深消防隊員曝：搶救有三難

高雄市三元能源科技公司今天清晨發生嚴重火警，現場濃煙狂竄，造成12員工輕微受傷、3名消防員灼傷；對此，新竹縣消防局新豐分...

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，其小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池因化學特性，撲滅...

台南26歲男擁四槍 涉朝父開槍後開車自撞亡 父搶救中

台南市26歲陳姓男子昨天深夜在玉井老家朝父親開了一槍後，開車行經左鎮區時疑自撞護欄、送醫急救不治。當地派出所員警接獲事故...

三元能源鋰電廠大火 15名傷患有13人出院

三元能源科技公司高雄廠爆炸起火造成15人受傷送醫，高市衛生局啟動大量傷患應變機制，經過醫院治療，目前已經有13人出院、2...

停車糾紛鄰居交惡 苗栗男2度砸車又帶狗門口大小便噁心對方

苗栗縣苑裡鎮一名顏姓男子，因與鄰居發生停車糾紛心生不滿，持球棒敲毀鄰居轎車，今年四月間經和解後遭檢方簡易判決拘役30天；...

影／南投除草工遭蜂螫命危 救護員搶命畫面曝光

南投水里發生虎頭蜂螫人意外，一名除草工作業時突遭虎頭蜂攻擊，疑造成過敏性休克，救護車到場時已無生命跡象，但救護人員沒放棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。