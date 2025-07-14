高雄三元能源大火毒性氣體氫氟酸溢出 陳其邁急籲： 居民勿外出

台泥旗下生產高能量鋰電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，目前火勢雖獲控制，但鋰電池撲滅難度，目前持續射水降溫，高雄市環保局派員監測，10時許監測空氣有氫氟酸0.774PPM，市長陳其邁呼籲小港區下風處居民緊閉門窗，不要外出。

陳其邁說，市府將針對下風區里發布細胞簡訊，包含小港二苓、三苓、大苓、店鎮、鳳宮、鳳林、山東、青島、泰山、宏亮、六苓等里居民不要外出，緊閉門窗。

他說，氫氟酸雖然檢測微量，但仍有刺激性，會影響呼吸道、口腔跟眼睛黏膜，他也請消防局加速撲滅火勢。