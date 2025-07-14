小貨車停車未拉手煞車…眼見車輛滑行 他急上前拉車遭卡住動彈不得
36歲吳姓男子前天下午5時許將小貨車停在台南市安南區同安路巷內，因停車後未拉手煞車，吳突發現車輛在滑行，立即跑出屋外想要拉住小貨車，結果小貨車撞到前方車輛，他還被右前輪壓到腳踝受傷，並受困卡在小貨車與轎車中間，所幸現場工人合力將他救出。
網友wang___0610昨天在社群媒體threads分享，驚魂記，沒想到車子停在家門口對面也會被撞到，當時在房間突然聽到聲音，立刻開監視器一看，「是我們家的車被撞了！當下我還在想司機會不會肇逃，所以還沒看清就衝下樓跟我媽說車子被撞了啦！」
wang___0610指出，結果沒想到是對方停車沒拉手煞，發現時來不及，整台車直接滑下來腳被夾住了，幸好巷子剛好有柏油工班在施工，工人們跟鄰居超熱心幫忙把車子搬起來，感謝大家；最後提醒，不管停車多快、多短、多急，手煞車一定要記得拉。
台南市警第三分局交通分隊小隊長吳仲福指出，前天下午5時許接獲報案，吳姓男子將自小貨車停於同安路巷內未拉手煞車，吳突發現車輛在滑行，立即跑出屋外欲拉住該車，被右前輪壓到腳踝受傷，事後則自行就醫，至於車損賠償問題，則由雙方自行協調。
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