三元能源大火勇消受傷遇險 陳其邁急奔現場、勒令全線停工

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，其中3人為救援的消防人員，幸傷者僅為輕傷，無生命危險，火警已於7時25分控制，高雄市長陳其邁急奔現場，並勒令產線全面停工。

消防局長王志平表示，鋰電池廠大火時，消防人員急滅火遇到鋰電池爆炸，3名消受傷均無生命危險。

陳其邁說，這次意外造成15人輕傷，主因是鋰電池會產生火花，傷者都是輕微灼傷，意識清楚，均無生命危險；鋰電池因化學特性，工廠管理都要有最嚴格標準，他會要求從嚴追究責任，現已勒令三元製程全線停工。

環保局長補充，周邊監測都無毒性化學物質，但工廠因意外引發火警，違反空汙法32條規定可開罰裁處10萬至500萬元罰鍰。

市長陳其邁原訂上午出席會議，因火警取消急赴現場掌握狀況，他指出，該廠主要著火區域位於成品區，因成品需要充電，才造成爆炸，廠區內的製程區，則有電解液，成分屬於易燃管制物，但是濃度不高，未達所謂的毒性化學物質管制的標準，環保局已在監測電解液成分於空氣中的含量。

陳其邁說，目前廠房北區、南區都有布設機器人灑水，因起火點為鋰電池成品區，須等他慢慢燃燒殆盡，火場仍有火勢，但已控制在範圍內，環保局不僅會開罰，消防局也會與三元能源檢討救火過程有無落實程序。

消防局長王志平表示，救難人員抵達時，火勢集中在廠區西北處，當時同仁布線入室，正好遇上爆炸，才會受到輕微灼傷，送醫均無生命危險，至於員工多是避難途中擦撞傷造成。