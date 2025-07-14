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三元能源大火勇消受傷遇險 陳其邁急奔現場、勒令全線停工

聯合報／ 記者石秀華宋原彰張議晨／高雄即時報導

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成15人受傷送醫，其中3人為救援的消防人員，幸傷者僅為輕傷，無生命危險，火警已於7時25分控制，高雄市長陳其邁急奔現場，並勒令產線全面停工。

消防局長王志平表示，鋰電池廠大火時，消防人員急滅火遇到鋰電池爆炸，3名消受傷均無生命危險。

陳其邁說，這次意外造成15人輕傷，主因是鋰電池會產生火花，傷者都是輕微灼傷，意識清楚，均無生命危險；鋰電池因化學特性，工廠管理都要有最嚴格標準，他會要求從嚴追究責任，現已勒令三元製程全線停工。

環保局長補充，周邊監測都無毒性化學物質，但工廠因意外引發火警，違反空汙法32條規定可開罰裁處10萬至500萬元罰鍰。

市長陳其邁原訂上午出席會議，因火警取消急赴現場掌握狀況，他指出，該廠主要著火區域位於成品區，因成品需要充電，才造成爆炸，廠區內的製程區，則有電解液，成分屬於易燃管制物，但是濃度不高，未達所謂的毒性化學物質管制的標準，環保局已在監測電解液成分於空氣中的含量。

陳其邁說，目前廠房北區、南區都有布設機器人灑水，因起火點為鋰電池成品區，須等他慢慢燃燒殆盡，火場仍有火勢，但已控制在範圍內，環保局不僅會開罰，消防局也會與三元能源檢討救火過程有無落實程序。

消防局長王志平表示，救難人員抵達時，火勢集中在廠區西北處，當時同仁布線入室，正好遇上爆炸，才會受到輕微灼傷，送醫均無生命危險，至於員工多是避難途中擦撞傷造成。

王治平說，鋰電池因元素特性，會不斷復燃，只能用水持續降溫，等到熱能反應完以後，才能完全熄滅。

高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
陳其邁手中拿著燃燒後噴出來的電池零件，強調會追究業者責任。記者石秀華／攝影
陳其邁手中拿著燃燒後噴出來的電池零件，強調會追究業者責任。記者石秀華／攝影
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠今晨5時許發生火警含3名消防員，共15人受傷送醫，環保局初步調查，因工廠管理不當引發火警，已違反空汙法32條規定，最高可裁處500萬元罰鍰。記者劉學聖／攝影
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠今晨5時許發生火警含3名消防員，共15人受傷送醫，環保局初步調查，因工廠管理不當引發火警，已違反空汙法32條規定，最高可裁處500萬元罰鍰。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄市小港臨海工業區的三元能源科技公司今天清晨突然傳出爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫，據了解，這家工廠是全台首座超級電池工廠，火勢已經延燒三個小時還沒有熄滅的跡象，高聳的黑煙直竄天際，小港地區空氣受影響。記者劉學聖／攝影
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影
高雄小港臨海產業區內的三元能源科技公司今晨爆炸起火，包含警消多人受傷送醫。記者劉學聖／攝影

陳其邁 環保局長 爆炸 消防人員 三元能源

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