前SBL球星喝太嗨 酒駕台北橋逆向撞小黃酒測值達0.49

前SBL金門酒廠籃球隊球員、曾任HBL名校球隊教練的王男，日前在台北市大安區餐敘後酒駕返家，行經台北橋時逆向碰撞對向一輛計程車，導致自身及對方駕駛蘇男受擦挫傷，警方介入確認王男酒測值為每公升0.49毫克，士林地檢署偵結依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，37歲王男今年6月3日晚上9時許駕駛汽車沿台北橋往新北市移動，突靠左逆向對向車道，碰撞一輛計程車，導致王男左腳挫傷，遭撞計程車司機61歲蘇男手腳也多處挫傷。

員警獲報介入，確認蘇男酒測值為0，王男酒測值則達每公升0.49毫克，詢後依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦；檢方近日偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

據悉，王男曾是SBL金門酒廠籃球隊後衛，曾任HBL名校球隊教練，曾因掌摑學生、婚外情等案引起關注，未料日前又酒駕肇事遭法辦。

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