台泥旗下三元能源鋰電池廠大火！濃煙竄天際空拍畫面曝 居民：徹底調查

高雄市小港區的臨海工業區三元能源科技公司工廠今清晨5點多驚傳爆炸起火，消防局出動46車91人前往搶救，火勢持續控制，現場空拍畫面整個煙直竄天際，稍早高市長陳其邁已到現場，工廠起火，附近居民憂心，只知道工廠是做電池，盼相關單位要徹底調查。

「今天發生這樣事情，地方都很恐慌！」小港區當地居民說，這是三元鋰電池的工廠，在地方設立了幾年，聽說地下室有儲能場，附近里長有要求業者要說明，業者稱他們都是合規、環保，「我們都無法進去，也不知道發生什麼事情」，只知道在做電池，安全性上面是蠻危險，希望相關單位能徹底調查，杜絕類似事件再發生。

三元能源科技公司小港廠發生大火，今天一早有員工要進入廠房上班，被保全擋在門口；有員工說，出門前沒看新聞，不知道發生什麼事情，到公司才知道發生火警，今天不用上班。

「反正就是爆炸了！」三元能源科技公司大夜班一名員工說，有些人有擦挫傷，前面有些小爆炸，大家都蠻互相幫忙的，攙扶進來一起逃跑，沒有人受困，公司是做電動機車的電池。

這起工廠大火造成14男1女送醫，其中有4名消防員受傷，其他是員工。