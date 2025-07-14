台中神岡酒駕肇事多今年28件 1死33傷、10人是累犯

各地警方加強取締酒駕，台中市神岡區今年至今酒駕肇事仍多，今年已發生28件事故，1死、33人受傷，其中10人是酒駕累犯，豐原警分局持續取締和加強宣導。

豐原警分局統計今年豐原區及神岡區發生51件酒駕交通事故，造成1人死亡、63人受傷，較去年同期增加7件11人，其中神岡區28件1人死亡、33人受傷，佔全分局所轄近53%!為此；豐原警方加大取締力道，本年度計已查獲酒駕264件，較去年同期增加80件，其中在神岡區就查獲130件酒駕。

警方表示，神岡區面積較豐原區小15%，人口數也只有豐原區的39%，但神岡區酒駕案件居高不下，酒駕問題嚴重；豐原警方今年已辦理70件大型取締酒駕勤務。

豐原警方在神岡區查獲的130件酒駕，其中10人是酒駕累犯，酒駕處罰已大幅提升，仍有民眾抓不怕，警方除了全力查緝避免酒駕造成危險，更透過宣導播放酒駕事故影片讓民眾明白酒駕事故的危險性，今年已辦理60場宣導，全面提升各年齡層民眾的防制酒駕意識。

豐原警分局長林大為提醒，警方將持續針對酒駕事故熱點、熱時設置大規模路檢點取締酒駕，不限時段全力查緝，酒駕累犯別再有僥倖心態以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康