聽新聞
0:00 / 0:00
三重清晨惡火7旬翁慘成焦屍 樓下老婦嗆傷4貓1狗遭嗆死
新北市三重區三和路1間2層樓民宅，今天凌晨5時許2樓發生火警，火勢迅速全面燃燒。消防人員趕抵半小時內將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺。不料在2樓發現75歲老翁已被燒成焦屍，住在1樓的80多歲婦人嗆傷送醫。起火原因仍待調查。
新北市消防局今天凌晨5時33分接獲報案，三重區三和路三段1處民宅發生火警，消防人員趕抵現場，發現1棟2層樓建築物2樓全面燃燒，消防人員立即佈設水線灌救，半小時內將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺。遺憾的是在2樓發現75歲連男已被燒成焦屍，住在1樓的80多歲婦人則嗆傷送醫。火警發生原因仍待火調人員調查。
但這起火警濃煙也波及隔壁民宅，造成隔鄰屋主飼養的4隻貓及1隻狗疑似吸入濃煙死亡，屋主難過地在家人協助下處理後續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言