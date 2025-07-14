三重清晨惡火7旬翁慘成焦屍 樓下老婦嗆傷4貓1狗遭嗆死

新北市三重區三和路1間2層樓民宅，今天凌晨5時許2樓發生火警，火勢迅速全面燃燒。消防人員趕抵半小時內將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺。不料在2樓發現75歲老翁已被燒成焦屍，住在1樓的80多歲婦人嗆傷送醫。起火原因仍待調查。

新北市消防局今天凌晨5時33分接獲報案，三重區三和路三段1處民宅發生火警，消防人員趕抵現場，發現1棟2層樓建築物2樓全面燃燒，消防人員立即佈設水線灌救，半小時內將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺。遺憾的是在2樓發現75歲連男已被燒成焦屍，住在1樓的80多歲婦人則嗆傷送醫。火警發生原因仍待火調人員調查。